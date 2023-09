Plus de 200 livres nazis perquisitionnés en Argentine

Selon The Jewish Telegraphic Agency, ce sont des membres de la police fédérale argentine et Jorge Knoblovits, le président de la DAIA (délégation des associations juives argentines), qui ont rendu la perquisition publique.

Ils ont déclaré avoir confisqué 222 livres et 140 couvertures d’exemplaires jamais imprimés ainsi que du matériel électronique et d’impression dans une résidence de San Isidro, un quartier chic de Buenos Aires, rapporte El País.

Des années de recherche

La maison de Pablo Giorgetti, localisée au 2021 rue Charcas, avait déjà été perquisitionnée en mai 2011, rappelle Infobae. L’individu commercialisait en ligne plus de 500 ouvrages glorifiant le régime nazi ainsi que des vidéos valorisant Hitler pour une trentaine de 30 pesos (moins de 2 €).

Il s’assurait de ne laisser aucune trace en expédiants les achats à domicile après règlement par carte bancaire ou via le service argentin Rapipago (solution de paiement par mobile). En outre, le site internet ne mentionnait ni adresse ni numéro de téléphone : les commandes se faisaient exclusivement par email.

Deux ans auparavant, la DAIA avait porté plainte en découvrant un ouvrage vendu sur le net. Les forces de l’ordre avaient alors mis en place des écoutes et procédé à un achat secret pour localiser le résident, indique El Tiempo Latino.

Un néonazi dans l'œil de la justice

Pablo Giorgetti est maintenant en détention, accusé d’avoir enfreint la loi anti-discrimination n° 23.592. « La simple exhibition de symboles tels que la croix gammée constitue une violation de la loi 23.592, car elle valide, cautionne et fait l'apologie de crimes commis par le régime nazi national-socialiste contre la communauté juive », précise un communiqué de police.

Sa page internet, Librería Argentina, reste active et offre un éventail de centaines d’ouvrages. Il présentait son commerce comme « spécialisé sur les thématiques liées aux conflits et aux deux Guerres Mondiales, ainsi qu’aux courants politiques, philosophiques et spirituels qui y ont contribué ». Bien qu'il soit désormais impossible de passer commander, nombre de ces écrits restent disponibles ailleurs sur le web…

Un boycott compliqué ?

Cette affaire souligne à nouveau les difficultés rencontrées par les plateformes comme Mercado Libre ou Amazon pour contrôler la mise en vente de contenus haineux, antisémites et xénophobes. En effet, Pablo Giorgetti commercialisait également ses produits sur Mercado Libre, le principal site marchand d’Amérique latine.

Pourtant, comme le souligne The Jewish Telegraphic Agency, l'entreprise affirmait avoir diminué de 89 % le volume de produits antisémites en 2021, sous l’influence de la section régionale du Congrès juif mondial. La société avait aussi annoncé son intention de retirer de son offre de textes tels que Mein Kampf ainsi que divers objets nazis. Malgré cette volonté affichée, les vendeurs trouvent des parades et attirent encore des clients…

La découverte de cette imprimerie assombrit le pays qui abrite la plus grande communauté juive d’Amérique latine. Mais elle rappelle également l'histoire douloureuse de l'Argentine, marquée par l’accueil de nombreux nazis après la Seconde Guerre mondiale. En réponse à ce sombre héritage, la bibliothèque nationale d’Argentine a inauguré en 2021 un département, riche de milliers d’ouvrages, destiné à la mémoire de l’Holocauste.

Combattre la connivence passée

Entre 1946 et 1952, durant les mandats de Perón, des milliers d'ex-nazis, y compris des criminels de guerre, ont trouvé refuge en Argentine. Plusieurs voies ont facilité leur arrivée, notamment l'ODESSA, une organisation pour les anciens membres de la SS. La route la plus empruntée passait par le Vatican et la Croix-Rouge, via la Suisse et le port de Gênes, où ils montaient à bord de navires ordinaires. Selon les recherches d'Edith Blaschitz concernant les nazis autrichiens, l'Italie était le passage le plus sûr hors d'une Europe sous influence alliée.

Certains, comme Klaus Barbie, ne sont restés que brièvement en Argentine. Toutefois, la majorité y est restée jusqu'à la fin du règne de Juan Domingo Perón. Au début des années 1950, certains, reconnus pour leurs actes, ont choisi le Paraguay, le Brésil, le Chili, la Bolivie ou l'Équateur. Ces pays offraient soit une meilleure sécurité sous des régimes autoritaires, soit un éloignement des États-Unis. Néanmoins, l'Argentine était au cœur de ce réseau d'accueil en Amérique du Sud. Aujourd'hui, le pays essaye de réparer ce pan sombre de son histoire.

