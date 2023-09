Saint-Étienne fête le livre du 13 au 15 octobre 2023

Inscrit dans divers lieux de la ville, l'évènement stéphanois est de retour pour célébrer toutes les formes de littérature, du roman à la BD en passant par la littérature jeunesse et l'essai.

Quatre invités d'honneur seront présents cette année : Éric-Emmanuel Schmitt, dramaturge, réalisateur et auteur lu et traduit dans le monde entier, est le parrain de cette 37e Fête du Livre. Il sera accompagné par Marc Alexandre Oho Bambe, romancier, poète et slameur, présent en tant que parrain de la 10e édition du festival Mots en scène. Léonor de Récondo, autrice et violoniste, qui sort son nouveau roman Le grand feu (Grasset), se voit offrir la carte blanche du festival.

Enfin, Dominique Rocheteau, légende du football stéphanois, auteur d'On m’appelait l’ange vert... (Le Cherche-Midi) est invité d'honneur à l'occasion de la sortie de son nouvel ouvrage Foot sentimental (Le Cherche-Midi également).

Un grand nombre d'autres personnalités, auteurs et autrices seront présents pour défendre leurs dernières sorties et participer à différentes lectures, masterclass, dialogues, entretiens et autres rencontres tout au long de ces trois jours. Plus d'informations sur le site internet du festival.

La soirée d'inauguration se déroulera le vendredi à 18h30 en présence de Éric-Emmanuel Schmitt, Marc Alexandre Oho Bambe et Léonor de Récondo, qui présentera une lecture musicale accompagnée de la violoncelliste Elisa Joglar. Au cours de la soirée seront remis plusieurs prix littéraires :

- Le Grand Prix de Littérature de la Ville de Saint-Étienne, qui récompense une oeuvre originale et innovante

- le Prix Design de Littérature Jeunesse de la Ville de Saint-Étienne qui met en avant un auteur jeunesse pour la construction formelle de son livre

- le Prix de Littérature Jeunesse de la Ville de Saint-Étienne, qui récompense un ouvrage de littérature jeunesse

- le Prix BD STAS - Ville de Saint-Étienne, en partenariat avec la Société de Transports de l’Agglomération Stéphanoise, récompensant un album pour la créativité de son scénario et l’originalité de son traitement graphique

- le Prix Essai des Étudiants de l’Université Jean Monnet, en partenariat avec l’Université Jean Monnet, qui distingue un essai portant un regard éclairant sur le monde contemporain

- le Prix Claude Fauriel, en partenariat avec l’Association amicale des anciens élèves des collège et lycée Claude Fauriel, qui prime l’œuvre d’un auteur de la région ou l’œuvre d’un écrivain qui a mis le territoire au cœur de son intrigue

- le Prix Lucien Neuwirth, qui met à l’honneur une plume, locale ou régionale, dont le récit dévoile le style et l’acuité de l’auteur

- le Prix Charles Exbrayat, en partenariat avec l’association Souvenir Charles Exbrayat, en hommage à l’auteur du même nom disparu en 1989, qui récompense un roman contemporain.

Retrouvez le programme détaillé du festival ci-dessous :

Crédits photo : Festival Mots en scène