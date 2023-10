Foot sentimental

La soif d'idéal d'un grand joueur de football Dominique Rocheteau a toujours occupé une place singulière dans le milieu du football professionnel. Joueur emblématique du Saint-Etienne des années 1970, attaquant du Paris Saint-Germain (100 buts) et de Toulouse, il a également pris part à trois Coupes du monde avec l'équipe de France. Par la suite agent, directeur sportif, président du comité d'éthique, responsable de centre de formation, il a gardé l'envie constante de faire vivre ce sport populaire qui rassemble et exalte toutes les générations. Avec la sincérité d'un homme attaché à ne pas trahir ses rêves d'enfant, celui qu'on surnommait l'" ange vert " se confie sur sa vie de sportif autant que d'homme - libre et sensible - comme rarement il avait accepté de le faire. S'appuyant sur ses expériences personnelles, Dominique Rocheteau évoque aussi les problèmes d'éthique, la violence dans les stades, l'omniprésence de l'argent, la pression médiatique. Il le fait sans donner de leçons, plutôt comme il délivrerait une passe. Car ce qui l'anime, c'est le " jeu " plus que le " je ", la ferveur des supporters, les émotions partagées, le volontarisme des joueuses à qui il rend un bel hommage, l'investissement sans faille des bénévoles sans qui la planète football s'arrêterait de tourner. Avec ce livre comme sur le terrain, Dominique Rocheteau joue collectif : recevoir, retenir, redonner, et transmettre avant tout.