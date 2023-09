Geneviève Pigeon élue présidente de l'Association nationale des éditeurs de livres

L'ANEL a porté Geneviève Pigeon (L’instant même) à sa tête, reconnaissant son implication soutenue au sein de l'association, que ce soit en tant que membre du conseil, présidente du groupe juridique ou encore participant au comité de pourparlers. Forte d'une formation en lettres et d'un doctorat en sciences humaines, Geneviève Pigeon a traversé divers postes dans l'univers littéraire avant d'assumer, en 2017, la direction et la propriété de L’instant même, éditeur spécialisé en romans, nouvelles, essais - notamment sur le cinéma et les lettres - et pièces de théâtre.

« C’est un honneur d’avoir la confiance des membres et d’assurer la présidence d’une association aussi fédératrice qui, ayant atteint une grande maturité, sait proposer des solutions inédites, quels que soient les défis auxquels nous faisons face », a affirmé Geneviève Pigeon.

Véronique Fontaine (Fonfon) et Elodie Comtois (Écosociété) ont été réélues respectivement au poste de vice-présidente et de représentante de Québec Édition, alors que Mariève Talbot (Groupe d'édition la courte échelle), Jean Paré (Saint-Jean éditeur) et Gautier Langevin (Front froid / Nouvelle Adresse) ont été élu·e·s au poste d’administrateur·trice·s. Anne Migner-Laurin (Éditions du remue-ménage) et Frédéric Brisson (Éditions David), élu·e·s l’an dernier, poursuivront leur mandat, en tant que secrétaire-trésorière pour la première et d’administrateur pour le second.

Trois éditrices ou éditeurs seront coopté·e·s au cours des prochains jours pour compléter la composition du conseil d’administration.

À LIRE - Édition : les québécois d'Héliotrope arrivent en France

Le bilan annuel 2022-2023 est désormais accessible sur le portail de l’ANEL. Il souligne avec force l'ampleur des initiatives prises par l'Association, aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale. Ce document illustre la solide unité parmi ses membres. Il offre un aperçu des moments clés de l'année. Parmi eux, on note le début des pourparlers pour un accord collectif initial selon la récente législation provinciale sur le statut de l'artiste. Il y a également les démarches pour une mise à jour de la Loi canadienne sur le droit d’auteur.

Les diverses campagnes valorisant le livre québécois et franco-canadien y sont aussi mises en avant. Les débats et projets liés à l'empreinte écologique du livre, à la pluralité culturelle et au livre numérique universel sont abordés. Le Québec a été mis en avant lors du 28e Salon International du Livre au Maroc. Enfin, les relations fraternelles et collaborations continuent d'enrichir l'Association année après année.

Crédits photo © François Couture

De gauche à droite, quelques membres du conseil d’administration 2023-2024 de l’ANEL : Jean-François Bouchard, Véronique Fontaine, Geneviève Pigeon, Elodie Comtois, Mariève Talbot, Anne Migner-Laurin et Frédéric Brisson