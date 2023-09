Mangas et monnaie virtuelle : faut-il avoir les jetons pour le prix unique ?

Le phénomène mondial du webtoon, venu de Corée du Sud, a braqué les projecteurs sur la lecture en ligne, en particulier celle des mangas et manhwa. Ces pratiques contemporaines, facilitées grâce à une connexion internet ininterrompue et à la qualité des écrans, s'accompagnent de modèles économiques inédits ou presque.

Piccoma, Bilibili, Webtoon ou ONO (chez Média-Participations) sont les librairies numériques particulièrement en vue pour ces genres et ce format. Elles proposent différents modes d'accès aux œuvres, à commencer par la gratuité, souvent de mise pour quelques pages ou chapitres, à laquelle succède un système de paiement par jetons.

Le cours du manga

Ces jetons constituent une monnaie virtuelle, propre à chaque plateforme, qui vise à fidéliser le lecteur/consommateur. Celui-ci est en effet incité à acheter un certain nombre de jetons (avec un prix dégressif), qu'il utilisera ensuite pour débloquer des contenus : un système de « microtransactions » (avec de petites sommes dépensées, mais à une fréquence régulière, voire soutenue), qui a notamment fait le bonheur des éditeurs de jeux vidéo et le malheur des joueurs.

Selon les plateformes, les utilisateurs sont invités à réaliser différentes actions, pour gagner « gratuitement » des jetons : visite régulière de l'appli, partages sur les réseaux sociaux, publication de commentaires... Ces mêmes jetons permettront eux aussi de débloquer de nouvelles lectures.

Ce système a attiré l'attention du Médiateur du Livre, Jean-Philippe Mochon : « Comme la valeur en euros du jeton utilisé dans un achat dépend d’une politique de distribution de jetons gratuits et de tarifs d’achat des jetons dégressifs, le prix du livre ainsi commercialisé devient variable en fonction de l’acheteur et de la plateforme », constate-t-il.

Dans ces conditions, comment s’assurer du respect de la loi sur le prix unique du livre numérique de 2011, qui garantit le même prix de vente des ebooks, sur toutes les plateformes ?

Des questions juridiques “délicates”

La loi relative au prix unique du livre numérique de 2011 introduit un principe clair, semblable à celui en vigueur pour le livre imprimé : « Toute personne établie en France qui édite un livre numérique dans le but de sa diffusion commerciale en France est tenue de fixer un prix de vente au public pour tout type d'offre à l'unité ou groupée [...]. »

Dans la relation entre les éditeurs et les plateformes pratiquant le paiement par jetons, « les contrats conclus [...] fixent certes, pour les offres de livres numériques commercialisées en jetons, un prix fixe en euros du chapitre ou du tome versé à l’éditeur ainsi qu’un prix fixe du jeton, ce qui pourrait être regardé comme l’exercice par l’éditeur de la prérogative qui lui est confiée par la loi », explique le Médiateur du Livre dans son projet d'avis.

Et si nous prenions Lang ?

Toutefois, la loi impose « que l’éditeur fixe un prix de vente au public, ce qui suggère un prix en euros dont il a la maîtrise, alors que tel n’est pas entièrement le cas lorsque le prix en euros du livre tel qu’acquitté par le lecteur est déterminé par les choix commerciaux de la plateforme en matière de prix du jeton et d’attributions gratuites de jetons », poursuit-il.

D'autres questions suivent : le prix unique doit l'être pour tous les clients, sur toutes les plateformes. Or, selon les offres et les actions des utilisateurs, une œuvre ou une partie d'une œuvre n'aura pas le même coût. Les exigences d'information sur le prix sont aussi remises en cause : le public, qui lit les tarifs en jetons, n'a finalement aucune idée du coût réel du livre qu'il achète ou lit.

Enfin, le Médiateur s'interroge sur le taux de TVA applicable à la vente de jetons : les opérateurs ont pour l'instant opté pour le taux réduit à 5,5 % (applicable aux livres numériques eux-mêmes), mais l'autorité note une possible « incertitude juridique » qui doit être levée, pour garantir l’égalité des conditions de concurrence.

Ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain

Ces observations réalisées, le Médiateur du Livre ferme d'emblée deux voies possibles : celle de l'interdiction du paiement par jetons, d'une part, et celle d'une absence de régulation, d'autre part. Il envisage en effet « une voie étroite » permettant d'assurer la compatibilité de la pratique avec la loi sur le prix unique du livre numérique.

Pour commencer, les termes du contrat de cession entre éditeur et plateforme doivent « comporter un prix de vente du livre en euros et non seulement un prix de vente du jeton » et laisser à l'éditeur la maîtrise de ce prix de vente au public.

Par ailleurs, comme le rappelle l'autorité, le régime du prix du livre numérique comporte « des éléments de souplesse » qu'il est possible de mobiliser dans ce cadre.

[L]a loi du 26 mai 2011 tient compte des particularités de l’univers numérique pour introduire dans l’obligation de fixation du prix de vente au public par l’éditeur une certaine forme de plasticité. Comme elle n’impose pas un prix unique pour chaque livre numérique, mais pour « tout type d’offre, à l’unité ou groupée » de livres, des contrats qui offriraient à l’éditeur une maîtrise suffisante des pratiques commerciales de la plateforme pourraient peut-être être regardés comme lui permettant l’exercice de sa prérogative de fixation d’un prix conforme à la loi, dès lors que celle-ci autorise un prix variable en fonction du contenu de l’offre et de ses modalités d’accès ou d’usage. – Projet d'avis du Médiateur du Livre, 14 septembre 2023

Jean-Philippe Mochon fait ensuite référence au travail de Laurence Engel, première Médiatrice du Livre, sur les offres d’abonnement avec accès illimité, en 2014. Comme il le fait avec le paiement en jetons, elle dégageait à l'époque « plusieurs formules permettant d’assurer la compatibilité entre abonnement avec accès illimité et législation sur le prix du livre numérique », grâce à cette souplesse de la loi.

Action, réflexion, réaction...

Cession de droits seconds à l’opérateur offrant des abonnements, composition d’un abonnement sous forme de bouquet ou mise en place d’un système de compte provisionné avec mutualisation des crédits entre abonnés, ces formules ont été adoptées par les opérateurs et les éditeurs, en bonne intelligence. Il subsiste néanmoins une interrogation : qu'en est-il des plateformes étrangères qui assumeraient un rôle d'éditrice ? La loi sur le prix unique du livre numérique ne s'appliquerait pas, dans leur cas.

Pour le bien du développement des pratiques culturelles de lecture numérique, mais aussi la bonne transition vers l'offre légale plutôt que les réservoirs pirates, ou encore la protection du dynamisme de ce marché émergent en France, le Médiateur vise finalement la mise en conformité de ces offres à base de jetons, et non leur disparition.

Dans cette perspective, il publie 10 recommandations, disponibles ci-dessous, adressées aux professionnels du secteur. Son projet d'avis, quant à lui, est dès aujourd'hui soumis à consultation publique pour une période de deux mois, afin de recueillir d'éventuelles observations. Un avis actualisé, si cela est nécessaire, sera publié ultérieurement.

