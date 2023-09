Disparition : la BnF rend hommage à Jacques Julliard

Laurence Engel, présidente de la BnF, évoque un intellectuel dont la voix libre et engagée a profondément marqué son époque, que ce soit sur des questions comme l'anticolonialisme, le syndicalisme ou les mouvements ouvriers.

Ses contributions à la pensée contemporaine sont d'autant plus précieuses que ses archives à la BnF servent de ressources inestimables pour la recherche.

Sa passion pour le syndicalisme

L'ensemble des documents de Julliard, arrivés à la BnF en 2005 et enrichis en 2013, contient les versions dactylographiées de ses œuvres majeures, de ses articles, et de nombreux dossiers documentaires. Parmi ces derniers, certains concernent des événements ou initiatives marquantes, comme la création de l'université de Vincennes ou ses critiques de la future Bibliothèque nationale de France.

Les archives témoignent aussi de ses voyages et de sa participation active à divers colloques depuis les années 1970. De plus, sa passion pour le syndicalisme y est documentée, notamment à travers des éléments relatifs à la CFDT datant des années 1960.

Jacques Julliard est un historien et journaliste français reconnu pour ses analyses pointues et son engagement intellectuel. Né en 1933, il a notamment œuvré dans le champ de l'histoire des mouvements ouvriers, du syndicalisme et de l'anticolonialisme.

Un figure de la Deuxième gauche

Profondément engagé dans la vie publique française, Julliard a exercé une influence considérable grâce à ses écrits et ses prises de position, souvent marquées par un esprit critique et une indépendance d'esprit.

La Deuxième Gauche, dont il fut une figure, désigne un courant politique et intellectuel apparu en France dans les années 1970. Il prônait une rupture avec le marxisme orthodoxe et les pratiques du Parti communiste français. Elle se distinguait par son souhait de moderniser la gauche, son orientation vers une économie plus décentralisée, et sa critique du modèle étatiste et centralisateur.

Ce courant était influencé par le syndicalisme et valorisait le rôle des mouvements sociaux et des initiatives locales. Des figures comme Michel Rocard et des mouvements comme le PSU (Parti Socialiste Unifié) ont porté cette tendance. Ce courant a eu une influence déterminante dans l'évolution du Parti socialiste, notamment après l'élection de François Mitterrand en 1981.

Outre son rôle en tant qu'historien, Julliard a aussi laissé son empreinte en tant que journaliste. Collaborateur de plusieurs titres de presse prestigieux, il a su conjuguer son expertise académique avec une analyse fine des enjeux contemporains. Sa carrière prolifique est jalonnée d'œuvres importantes, et ses contributions ont grandement enrichi le débat intellectuel en France.

Parmi ses ouvrages les plus notables, on peut citer Naissance et mort de la IVe République, paru en 1968 au Seuil, La République du centre : La fin de l'exception française, publié en 1988 chez Calmann-Lévy, Les Gauches françaises : 1762-2012, Histoire, politique et imaginaire, édité en 2012 chez Flammarion, ou encore L’Argent, Dieu et le Diable. Péguy, Bernanos, Claudel face au monde moderne, paru en 2008 chez Perrin. En février 2021, paraîssait Carnets inédits 1987-2020, dans la collection Bouquins.

Crédits photo : Matthieu Riegler (CC BY 3.0)