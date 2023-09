Utopiales 2023 : transmissions qui façonnent ou remodèlent la société

Depuis ses débuts, le festival vise à intégrer diverses formes d'arts et médias pour permettre au public de percevoir la réalité et envisager l'avenir à travers la lentille de l'imaginaire.

Annuellement, un thème choisi initie des dialogues entre littérature, sciences, cinéma, arts graphiques et plus encore, offrant une réflexion sur notre histoire, notre actualité et notre devenir.

Une chevelure entremêlée

Au fil des ans, le festival a présenté plus de 1167 films, accueilli 2730 artistes et chercheurs et exposé près de 179 œuvres artistiques. Cette approche holistique a positionné les Utopiales comme un événement incontournable de la science-fiction, attirant plus d'un million de visiteurs.

Cette édition promet des rencontres littéraires, artistiques et scientifiques, des projections, des expositions et des jeux. Elle introduira également des nouveautés telles qu'une journée festive, des ateliers futuristes, des événements au nouveau café de La Cité, une zone pour la jeunesse, et plus encore.

Lensman Studio.

L'organisateur visualise le thème Transmission(s) comme un arbre ou une chevelure entremêlée, symbolisant notre lien avec la Terre. La présence omniprésente de l'eau à Nantes a également inspiré une vision des sources de la vie, contrastant avec la technologie et l'urbanisation. Cette interprétation ouverte évoque soit un sentiment de bienveillance soit d'appréhension.

La billetterie est ouverte depuis ce 7 septembre, suivie d'une conférence de presse le 12 octobre annonçant le Prix Utopiales 2023. Les Utopiales se dérouleront du 1er au 5 novembre.

Crédits photo : Elene Usdin