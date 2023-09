Inauguration de la Cité internationale de la langue française le 19 octobre

« Le premier lieu dédié à la langue française, par le cinéma, l’écriture, la littérature, le théâtre », décrit la ministre de la Culture récemment reconduite, Rima Abdul Malak, au micro de France Culture.

Et de dépeindre un futur « environnement vivant, avec des artistes et des auteurs en résidence dans 12 ateliers, un auditorium (de 250 places), des activités pédagogiques, des ateliers pour les associations ». La pensionnaire de la rue de Valois est formelle : « C’est un magnifique projet, j’ai hâte de le voir ouvert ».

C’est par ailleurs la promesse de 1600 m² d’expositions permanentes et temporaires proposées, une librairie-boutique et un café-salon de thé, une programmation de spectacles, d’événements et de conférences, des activités pédagogiques, de formation et d’apprentissage de la langue, ou encore la création d’un laboratoire de recherche et d’innovation sur les enjeux linguistiques.

Redynamiser une région

Cette Cité internationale de la langue française est installée dans le château de Villers-Cotterêts, acquis par l’État en 2014 pour un montant symbolique d’un euro. En 2018, le président de la République, Emmanuel Macron, mandate le Centre des Monuments nationaux (CMN) pour rénover le lieu historique en mauvais état, et y établir ce projet autour de la langue française.

Tout un symbole pour l’édifice commandé par François Ier et construit au milieu du XVIe siècle, qui accueillit la signature par le roi de l’Ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Elle a instauré le français comme langue officielle du droit et de l’administration, en remplacement du latin. C’est par ailleurs le plus ancien texte de loi encore en vigueur dans l’hexagone.

Adam Pérelle - Château de Villers-Cotterêts face nord, 1670. Domaine public.

Sur proposition du président du CMN, Philippe Bélaval, approuvée par Rima Abdul Malak, c’est Paul Rondin qui a été nommé directeur du projet, et pris ses fonctions en janvier dernier. Il aura la lourde tâche de trouver un modèle économique à ce nouveau lieu culturel.

Il fut secrétaire général de l’Odéon – Théâtre de l’Europe, et est considéré comme un expert en redynamisation des régions par le biais de la culture.

De 2013 jusqu’à l’été précédent, il a occupé le poste de directeur délégué du Festival d’Avignon. En collaboration avec Olivier Py, il y a lancé plusieurs initiatives tant sur le plan local qu’international, avec un objectif continu de diversification des spectateurs.

La Cité internationale de la langue française doit enfin contribuer à l’attractivité du pays du Valois, région littéraire ayant vu émerger des écrivains comme Alexandre Dumas, né à Villers-Cotterêts ; Jean Racine, qui est originaire de La Ferté-Milon ; Jean de la Fontaine, né à Château-Thierry, ou encore Paul Claudel né à Villeneuve-sur-Fère.

Le château de Villers-Cotterêts est enfin un bel exemple de la première Renaissance française. Il combine des éléments médiévaux, comme ses tours de défense, avec des caractéristiques Renaissance, de même que ses fenêtres à meneaux et ses sculptures décoratives.

La chapelle Saint-Nicolas, intégrée au château, est l’une de ses parties les plus remarquables, tant pour sa beauté architecturale que de par son importance historique.

La chapelle du château de Villers-Cotterêts. Benjism89 (CC BY-SA 3.0)

Crédits photo : Cité internationale de la langue française/Centre des monuments nationaux