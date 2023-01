Paul Rondin nommé à la direction de la Cité internationale de la langue française

L’avancement des différents chantiers conduits par le Centre des monuments nationaux permet de fixer l’ouverture au public de cette Cité dans le courant du mois de juin 2023. La proximité de cette échéance rend à présent nécessaire la désignation d’une personnalité qui sera en charge, au sein du CMN, de la préparation de la programmation culturelle et du pilotage global du projet dans toutes ses dimensions (éducative, territoriale, touristique, économique, internationale…).



La Cité internationale de la langue française, contribuera à l’attractivité du pays du Valois, terre littéraire qui a vu naître Alexandre Dumas (Villers-Cotterêts), Jean Racine (Ferté Milon), Jean de la Fontaine (Château Thierry) ou encore Paul Claudel (Villeneuve-sur-Fère).

Un parcours de visite permanent permettra de découvrir l’histoire du château et de voyager à travers la langue française, ses évolutions, ses interactions avec les autres langues, son rapport à l’Etat. Expositions, spectacles, films, débats : la programmation culturelle fera partager la richesse et la diversité des créations du monde francophone. Douze ateliers seront aménagés pour des résidences d’artistes, écrivains, chercheurs et entrepreneurs. Lieu pédagogique, la Cité accueillera également des sessions de formation au français. Pôle d’innovation, la Cité a par ailleurs l’ambition d’être un laboratoire autour des technologies linguistiques.



Paul Rondin a exercé de 2013 jusqu’à l’été dernier les fonctions de directeur délégué du Festival d’Avignon où il a déployé, aux côtés d’Olivier Py, des projets ambitieux et innovants, tant locaux qu’internationaux, dans un souci constant de renouvellement des publics. Auparavant, en tant que secrétaire général de l’Odéon – Théâtre de l’Europe, il a ouvert l’institution à toutes les littératures au travers de programmes pluridisciplinaires. Spécialiste de la revitalisation des territoires par la culture, il a consacré son parcours à la démocratisation culturelle, explorant sans cesse de nouvelles façons de dialoguer avec les publics.

À LIRE: Des monuments nationaux à l'Élysée : Philippe Bélaval devient conseiller culture



Paul Rondin prendra ses fonctions à Villers-Cotterêts le 18 janvier 2023. Il sera assisté de Xavier Bailly, qui assurait jusqu’à présent les fonctions d’administrateur du château et qui prendra le titre de directeur-délégué de la Cité, tout en continuant à assurer ses fonctions d’administrateur pour les châteaux de Pierrefonds et de Coucy.



Rima Abdul Malak remercie particulièrement Valérie Senghor, directrice générale adjointe du Centre des monuments nationaux, qui a assuré pendant la totalité de la phase préparatoire les fonctions de cheffe du projet Villers-Cotterêts. Grâce à son engagement et aux multiples partenariats qu’elle a su établir, tant au plan territorial qu’au plan national et international, elle est parvenue à donner visibilité et crédibilité à la Cité internationale de la langue française. Son travail permet ainsi à la nouvelle direction d’avancer sur des bases solides pour faire de ce nouvel établissement culturel une réalité au service aussi bien de l’attractivité du territoire de l’Aisne et de ses environs que du rayonnement de la langue et de la culture françaises dans le monde.

Crédits photo : AUDIENS - YouTube