"Globish", carte d'identité bilingue... la langue française en danger ?

Anglicisation, écriture inclusive, carte d’identité bilingue... Les questions de langue revêtent une forte dimension politique que n’élude pas le rapport, mais le document se veut avant tout un panorama des situations, des acteurs et des projets majeurs autour de la langue française.

La loi Toubon

« Inscrit dès l’origine dans la loi “Toubon” — qui garantit un “droit au français” à nos concitoyens —, ce document de référence, toujours nécessaire, a été entièrement repensé en fonction de ces nouveaux défis », décrit le Délégué général à la langue française et aux langues de France, Paul de Sinety.

La loi Toubon du 4 août 1994, relative à l’emploi de la langue française, fait du français la langue de l’enseignement, du travail, des échanges et des services publics, offrant « une garantie essentielle d’égalité et d’accès à l’information au quotidien dans notre société ».

Le porteur de cette initiative et ancien ministre de la Justice décrit : « L’objectif de la loi était avant tout social ; il s’agissait de favoriser l’unité et la cohésion nationales par le biais d’une langue commune. (...) La loi du 4 août visait à créer et à défendre un droit au français pour que l’ensemble de la société puisse se comprendre et échanger. »

L’ambition politique pour la langue française et le plurilinguisme est d’allier promotion des médias francophones et lutter contre la désinformation, mais aussi d’« encourager » l’usage du français et le multilinguisme dans la vie économique et diplomatique, en particulier lors de la Présidence française du Conseil de l’Union européenne.

C’est encore, entre autres, soutenir la création francophone, comme les projets d’édition, de traduction ou d’écriture dramatique portés par l’Institut français, ou « décloisonner » les espaces culturels des pays francophones et « favoriser la mobilité des talents ».

Toutes ses aspirations s’inscrivent dans le plan d’action lancé le 20 mars 2018 par le gouvernement autour de trois axes : « apprentissage, communication et création. »

Les Français aiment leur langue

Côté données chiffrées, le rapport rappelle que le français est la 5e langue la plus parlée au monde avec 321 millions de locuteurs, et 32 États et gouvernements ont le français comme langue officielle. D’ailleurs, l’ordonnance de Villers-Cotterêts de 1539, qui impose le français au lieu du latin pour les actes de justice et d’état civil, est le plus ancien texte de loi encore en vigueur dans l’hexagone.

Les données révèlent également un véritable attachement des Français à leur idiome.

Un exemple : l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom), qui assure, comme son nom l’indique, la régulation et le contrôle des médias audiovisuels et des plateformes en ligne, a été saisie en 2021 à 276 reprises sur l’emploi de la langue française « sans qu’aucun manquement ne soit relevé. 80 % des plaintes concernent la thématique « Anglicisme ou abus de termes étrangers ».

Dans le même ordre d’idée, 1 Français sur 2 se déclare « agacé ou hostile » aux messages publicitaires en anglais, et 7 Français sur 10 « estiment que l’utilisation de l’anglais dans la publicité peut gêner leur compréhension des messages ».

Un combat contre l’anglicisation

Selon la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui est en charge du contrôle de l’application de l’article 2 de la loi Toubon de 1994, on décompte en 2022 3314 contrôles sur l’emploi de la langue française, 579 manquements constatés, 525 avertissements, 54 Procès-Verbaux pénaux, et 9,3 % de suites contentieuses.

Un combat contre cette anglicisation globale portée par des figures politiques, tel que le sénateur PS de la Charente-Maritime, Mickaël Vallet, qui parle d’« appauvrissement et de formatage de la pensée par le globish ».

Ce dernier, présent durant la rencontre organisée par la DGLFLF du 21 mars, se désole de l’utilisation de la langue anglaise et des anglicismes de plus en fréquemment dans la communication des services publics, « qu’ils soient gérés par des entités publiques ou privées ».

Au niveau européen, selon le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, seuls 3,7 % des documents ont eu pour idiome source le français en 2021, contre 40 % en 1997… 2 % au sein du Conseil de l’UE et 11,7 % au niveau du Parlement européen.

D’ordinateur à ciseaux moléculaires

De son côté, le député Renaissance de la 1ère circonscription des Yvelines, Charles Rodwell, est formel : « Pour chaque anglicisme utilisé, c’est une expression française de perdue. »

La récente décision du Conseil d’État du 22 juillet 2020, validant le recours à la marque « Let’s Grau », initiée par la région Occitanie, « ouvre la voie à un développement accru des slogans publics en anglais, et met en évidence la nécessité de remédier à certaines ambiguïtés rédactionnelles de la loi ».

Devant le « globish », la Commission d’enrichissement de la langue française (CELF) a inventé plusieurs termes depuis sa mise en place en 1972, comme logiciel en 1981, visioconférence en 1982, covoiturage en 1989, vélo tout-terrain (VTT) en 1990, ou plus récemment, infox en 2018 qui a du mal à s’imposer face à « fake news », popularisé par l’ancien président des États-Unis Donald Trump…

Le dispositif dont on a fêté en 2022 les 50 ans est conduit par l’Académie française et est actuellement présidé par l’immortel Frédéric Vitoux.

D’autres mots ont peu trouvé leur public, comme gyropode, mégadonnée, enfant du numérique… En 50 ans, près de 9000 notions inventées, dont certaines pour la plus neuve actualité, comme Agriculture climato-compatible, Ciseaux moléculaires, Biohydrogène, Écoanxiété, Accès libre, Contrefaçon d’opinion, Altermobilité…

Ci-dessous, 50 termes clés du dispositif d’enrichissement de la langue française :

