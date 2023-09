Terres de Paroles 2023 : "Notre vie c'est maintenant"

Cette année encore, l’objectif du festival reste ne varie pas : « Irriguer le département de lecture, et apporter des événements culturels d’importance et de qualité à nos concitoyens les plus isolés », explique le vice-président du conseil départemental de la Seine-Maritime et président de Terres de Paroles, Patrick Teissere.

La générosité d'un Jacques Prévert

Pour cette édition 2023, une formule programmation : « Notre vie c’est maintenant », tiré du poème de Jacques Prévert, Embrasse moi. Une œuvre elle-même extrait de son recueil Paroles, « qui résonne finalement avec Terres de Paroles », confie à ActuaLitté le conseiller littéraire de l'événement, auteur et magicien Rémi David. Et d’ajouter : « Jacques Prévert, c’est la générosité dans le partage. Un poète accessible pour toutes et tous. »

La thématique en substance selon Patrick Teissere : « Profitez du moment présent, la vie est dure, appréciez les instants de bonheur, malgré les périodes difficiles. » Pour Rémi David qui collabore avec Terres de Paroles pour une 3e édition, c’est « un appel à l’optimisme, à comprendre ce monde pour l’aimer, dans toute sa complexité, ce qui est un grand rôle de la littérature ».

Avec les préludes du festival - qui mettent notamment en avant les activités organisées durant l’année —, commencé à la mi-septembre, Terres de Paroles 2023, ce sont 60 événements prévus en collaboration avec 50 communes, 80 artistes à découvrir, 60 écrivains à écouter avant de les lire, 20 troupes artistiques à applaudir, ou encore le soutien de 10 librairies associées.

Vice-président du conseil départemental de la Seine-Maritime et président de Terres de Paroles, Patrick Teissere.

Un week-end à Jumièges

Le premier week-end se déroulera dans ce cadre fantasmatique et majestueux de l’abbaye de Jumièges, transformé pour l’occasion en « Village littéraire », avec une guinguette, des food trucks, afin que « les rencontres se prolongent autour d’un verre, d’un repas, dans un esprit de partage », décrit l’auteur de Mourir avant que d’apparaître.

Le public pourra profiter en ouverture, samedi à 11h, d’un grand entretien de plus d’une heure avec l’Académicien français, Dany Laferrière, autour de son travail sur la situation actuelle américaine, où le racisme n’a pas dit son dernier mot... À 14h, c’est la première universitaire en France à avoir enseigné l’histoire des femmes, Michelle Perrot, qui parlera de féminisme à partir d’une vie d’engagement, et sa perspective d'historienne d’un XXe siècle de lutte.

Toujours le samedi, c’est l’auteure de Rêver debout et d’Irréfutable essai de successologie, Lydie Salvayre, qui décryptera toutes ces mythologies contemporaines : recherche de reconnaissance, de notoriété, de validation, avec toutes les entourloupes qui accompagnent ces ambitions... Le tout avec humour et verve. L’auteure lira en outre des extraits qu’elle a sélectionnés.

Le soir, sous le ciel piqué des ruines de l’abbaye de Jumièges, la voix de Bertrand Belin traitera la langue avec passion et musicalité, car elle est capable de nous ramener à nos origines... Avant une projection lumière mise en musique par DJ Rone et l’apparition d’une curieuse méduse...

Après une rencontre-lecture avec le discret Éric Chevillard et les comédies Julie Delarme et Christophe Brault, ce week-end se clôturera avec une invitée exceptionnelle, le Prix Nobel 2022 Annie Ernaux. Dans ce grand entretien conduit par la journaliste Olivia Gesbert, l’écrivaine de « la classe moyenne moyennement classe (Ndr. Orelsan) » partagera son parcours et ses réflexions sur ce que c’est que d’être une femme aujourd’hui du monde, avec les drames que ça suppose, les injustices, comme les combats qui restent à mener.

Conseiller littéraire de Terres de Paroles. Rémi David.

Demain il sera trop tard

Tout au long de ces 9 jours, dans toute la Seine Maritime, les amoureux des lettres et des arts, comme les curieux, pourront profiter, sous diverses formes, d’écrivains, acteurs, musiciens, artistes visuels et cinéastes, ainsi que d’autres artistes pluridisciplinaires.

Certaines personnalités se placeront où on ne les attend pas : le militant écologiste et réalisateur, Cyrille Dion, exécute un pas de côté pour une soirée de lecture et poésie en musique, quand l’acteur qui participa notamment à la série Plus belle la vie, Pierre Martot, offrira une lecture du Mythe de Sisyphe d'Albert Camus, qui pose la question de l’absurdité du monde, et comment on peut répondre par « la passion d’exister ».

L’absurde toujours et comment la transcender, avec le multi-talent François Morel et son fils Valentin, qui co-signent Le Dictionnaire amoureux de l’inutile, où transparaît le plaisir de l’incongru. On peut encore citer, entre autres, la présence de Lola Lafon qui a reçu une carte blanche, et a choisi de convier l'écrivaine Hélène Frappat, mais aussi le retour de Pascal Quignard pour une lecture musicale de ses textes, accompagnée d’Aline Piboule au piano.

Le groupe franco-américain Deleyaman, qui s’associe à l’actrice Maruschka Detmers, offrira un concert-lecture inspiré de Stig Dagerman, La maison Tellier s'associe à la comédienne Catherine Jacob, ou pour la partie cinéma, une projection du documentaire, Pourquoi on se bat, de Camille Étienne et Solal Moisan est organisée : « Après “Notre vie est maintenant”, la suite est “Demain il sera trop tard”, ce qui fonctionne très bien pour la problématique de l’urgence écologique », décrit Rémi David.

La comédienne Yolande Moreau et Christian Olivier du groupe de rock français, Les têtes raides, clôtureront l’édition 2023 de Terres de paroles dans un grand hommage à Jacques Prévert, à partir des poèmes du maître, entre drôlerie et émotion.

La vente des billets débute le vendredi 1er septembre à 13h. Le programme complet et détaillé est à découvrir ici.

Des prix et un Poétibus

Terres de Paroles, c’est enfin trois récompenses littéraires : le Prix Première Parole, qui est décerné par les lecteurs parmi six premiers romans en langue française parus en 2022.

Pas moins de 400 passionnés de lecture, issus de 34 comités éparpillés dans l’ensemble du département, ont contribué à cette initiative. Parmi les localités représentées figurent Anneville-Ambourville, Bolbec, Darnétal, Dieppe, Fécamp, Lillebonne, Rouen, Saint-Valery-en-Caux, Sotteville-lès-Rouen et Yvetot, pour n’en nommer que quelques-unes.

La remise de ce prix est prévue pour la fin octobre, afin de favoriser un moment de rencontre entre les écrivains et leur public. La personne récompensée bénéficiera par ailleurs d’une bourse pour l’écriture.

Les finalistes du Prix Première Parole

Les deux autres prix sont celui des collégiens et des étudiants, tous deux nés en 2022. Du côté des collégiens, dix établissements scolaires du département auront l’opportunité d’inscrire des élèves de 6e et 5e à ce projet. Au fil de l’année, ces jeunes lecteurs formeront des comités de lecture, guidés par un ou plusieurs enseignants référents. Leur mission sera de désigner leur œuvre favorite parmi les trois premiers romans jeunesse proposés.

Sans oublier, rappelle la directrice de Terres de Paroles Muriel Amaury, entre autres, le partenariat avec l’association Baraques Walden et sa résidence d’artiste dans le cadre naturel, reposant des aires de jumièges.

Mais aussi les opérations en bibliothèques depuis la la mi-septembre, des ateliers autour de la poésie, une présentation de la rentrée littéraire des auteurs et éditeurs normands, en partenariat avec Normandie Livre & Lecture, le dimanche 8 octobre de 11h à 17h à la Bibliothèque Simone de Beauvoir – Pôle culturel Grammont, les programmes autour des scolaires, ou encore la camionnette itinérante pour faire lire, entendre, écrire la poésie, Poétobus.

directrice de Terres de Paroles Muriel Amaury.

Enfin, une annonce : Terres de Parole change d’époque de l’année à partir de 2024, et passera de fin septembre-début octobre, du 1er au 8 juin, « avec des nouveautés qui seront révélées en leur temps, dans l’optique de toucher un grand nombre de publics, tout en restant dans le même esprit que les années précédentes », conclut Patrick Teyssere.

