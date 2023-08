Exposition : À Aix-en-Provence, l’histoire du rugby en BD

Cette exposition fait suite à la collaboration de Guillaume Bouzard et Olivier Bras, journaliste, avec lequel il a écrit Le Rugby, des origines au jeu moderne (Le Lombard), ainsi qu'au défi lancé par David Vandermeulen, dessinateur, scénariste et directeur de la collection La Petite Bédéthèque des savoirs de la maison d'édition Le Lombard.

Pour préparer chacun et chacune à la Coupe du Monde, l'exposition conte l'histoire du rugby (Comment ce sport est-il né ? Qui l’a créé ? Pourquoi le ballon est-il ovale ? Que se passe-t-il dans la mêlée ?), à travers des dessins, des anecdotes, des photographies et des documents d'époques.

En outre, un journal collector en bande dessinée, imaginé par Guillaume Bouzard sera offert aux visiteurs, en partenariat avec la ville. Ce « tabloïd à colorier » visera ainsi à sensibiliser à l'évènement et transmettre à chacun les valeurs de solidarité et de respect lié à la discipline.

Guillaume Bouzard est l’auteur d’une vingtaine d’albums parus chez Six Pieds Sous Terre (Plageman, 20 ans !, 2019), Dargaud (la série Football Football en deux tomes, 2007/2010, et Jolly Jumper ne répond plus, une aventure de Lucky Luke, 2017), Les Requins Marteaux (la série The Autobiography of me too, 2004-2008), Rouquemoute (La Grande Aventure, 2019), ou par exemple Bayard (L'été de mes 17 ans, collectif, 2023). En 2013, il obtient le prix Schlingo, et en 2014, le grand Prix du festival Quai des Bulles.

En parallèle, il collabore à de nombreux magazines et journaux, tels que Phosphore, Libération, Le Monde ou encore Le Canard Enchaîné, Fluide Glacial et So Foot pendant plus de 10 ans.

Crédits photo : So Rugby