Fournitures scolaires : les Restos du coeur s'implantent en librairies

Cyril Olivier, PDG du groupe NOSOLI et Thierry Sarrazin, Président de l'AD59 des Restos du Cœur (en photo), lancent donc l'édition 2023 de ce partenariat. L'année dernière, près de 3,1 tonnes de fournitures ont été récoltées.

Les équipes de ces librairies encouragent les résidents de trois grandes régions françaises (Hauts de France, Île de France et Auvergne Rhône-Alpes) à contribuer d'une manière ou d'une autre avec des fournitures de papeterie indispensables. Et ce, dans le but d'apporter un soutien aux familles ainsi qu'aux étudiants en situation précaire.

Pour prendre part à cette initiative, chacun est invité à se rendre dans une librairie Furet du Nord ou Decitre de sa localité. Attention, ne prendront pas part à ce projet les établissements suivantes : Furet du Nord de Roubaix, Plaisir, Coquelles, Béthune et Montigny-le-Bretonneux et Decitre Annemasse, Annecy, Grenoble, Levallois-Perret et Saint-Priest.

Rendez-vous les mercredi 30 août et le samedi 2 septembre (les dates sont susceptibles de changer suivant les magasins). Des volontaires de l'association des Restos du Cœur seront présents aux sorties des caisses pour recueillir vos contributions et les redistribuer aux bénéficiaires.

Il convient de souligner que cette année, l'opération bénéficie également du soutien de la radio France Bleu Nord pour la région des Hauts de France.

Crédits photo : Nosoli