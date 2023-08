En Turquie, un harcèlement judiciaire contre l'auteur Barış Pehlivan

« Les organisations soussignées pour la liberté des médias, d’expression, les droits de l’homme et les journalistes condamnent fermement le dernier incident de harcèlement judiciaire contre le journaliste Barış Pehlivan, et réitèrent leurs appels aux autorités turques pour qu’elles respectent la liberté des médias », peut-on lire dans ce communiqué signé par des organismes comme Reporter sans frontières ou PEN International.

Les signataires rappellent que le journaliste « exerce son droit fondamental à la liberté d’expression en tant que journaliste en Turquie ». Et d’ajouter que ces actes visant les journalistes entravent le « droit des personnes à accéder à l’information ».

Plus d'une décennie face à la justice

Le 2 août 2023, un SMS du ministère de la Justice a informé au co-auteur de SS — en référence aux initiales de l’ancien ministre de l’Intérieur Süleyman Soylu —, qu’il devait se présenter à la prison de basse sécurité de Marmara (anciennement Silivri) entre le 1er et le 15 août. Soit un nouvel épisode d’un véritable acharnement judiciaire : Barış Pehlivan a déjà été à quatre reprises derrière les barreaux. Des emprisonnements « en lien avec son travail journalistique », affirment les signataires.

En 2007, l'enquêteur d’OdaTV — site d’informations en ligne critique à l’égard du gouvernement —, est accusé de « provoquer la haine dans la société » après la révélation d'actes de torture dans la prison Diyarbakır, dans le Kurdistan turc, dans un documentaire.

Il sera finalement acquitté, mais une perquisition est réalisée en 2011 à son domicile et son bureau, en rapport avec son travail pour OdaTV. Il sera prouvé que des documents ont été fabriqués et téléchargés sur son ordinateur et celui d’autres journalistes. Il sera à cette occasion incarcéré, avant de pouvoir se défendre, seulement neuf mois après son arrestation.

S'attaquer aux puissants

Le 6 mars 2020, il est cette fois arrêté une première fois après sa couverture des funérailles d’un officier du service de renseignement de la Turquie MIT en Libye. Il est alors traduit en justice aux côtés des journalistes Aydın Keser, Barış Terkoğlu, Eren Ekinci, Hülya Kılınç, Ferhat Çelik et Murat Ağırel, et condamné à 3 ans et 9 mois de prison pour avoir exposé des documents de renseignement classifiés. Malgré des reports de peine massifs à l’occasion de la pandémie du Covid-19, les journalistes emprisonnés ont été maintenus en détention.

Il est finalement libéré le 9 septembre 2020, à condition de ne pas faire l’objet d’une autre affaire judiciaire : « Il n’y a pas de crime dans cette affaire. Elle vise à punir notre journalisme », commentait Barış Pehlivan non sans courage à sa sortie de prison.

Après la parution de son texte co-écrit avec son compère Barış Terkoğlu, SS, en avril 2023, un conseiller du ministre auquel il s’attaque dans l'enquête l’accuse de liens avec le crime organisé. Un autre de ses articles est qualifié « d’insulte ». Des dénonciations qui ont été considérées comme des tentatives de mettre fin à sa libération conditionnelle.

Le 15 juillet 2023, le Parlement turc a promulgué une mesure rédigée par la coalition au pouvoir réglementant les règles de libération conditionnelle et de probation. À cette occasion, 15 journalistes ont été libérés, mais Barış Pehlivan n’aurait pas bénéficié de cette réforme, selon son avocat. L’administration pénitentiaire a signifié à ce dernier ignorer les clauses relevant de la législation de juillet 2023 dans ce cas précis.

Un journaliste respecté

Outre ses reportages et son enquête SS, Barış Pehlivan a coécrit plusieurs autres livres avec Barış Terkoğlu, sur la politique turque et les affaires intérieures, contribuant à éclairer le public sur les dynamiques politiques et sociales en jeu dans le pays. Il est par ailleurs le lauréat de plusieurs prix à destination des journalistes, dont le Turkish Publishers Association Freedom of Thought and Expression Author Award en 2019.

OdaTV est aujourd’hui bloqué par une décision de justice, mais continue d’émettre en changeant d’adresse web régulièrement.

Au 7 août dernier, 20 journalistes étaient toujours derrière les barreaux dans le pays d’Orhan Pamuk. L’année passée, la base de données Mapping Media Freedom a enregistré 232 alertes relatives à la Turquie, affectant 329 journalistes, acteurs médiatiques ou entités de presse. Ces alertes comptent pour un quart du total des signalements recensés en Europe...

Côté écrivains, en avril dernier, on apprenait que la 1ère Haute Cour criminelle de Karşıyaka interdisait la diffusion du recueil Le silence même n'est plus à toi (traduit par Julien Lapeyre de Cabanes, Actes Sud), d'Aslı Erdoğan, dans les prisons, bibliothèques publiques, écoles et autres institutions. La romancière turque a été poursuivie à plusieurs reprises par le gouvernement de Recep Tayyip Erdoğan, avant d'être à chaque fois acquittée par les tribunaux.

Crédits photo : à gauche, Süleyman Soylu (Tasnim News Agency, CC BY-SA 4.0), à droite, Barış Pehlivan