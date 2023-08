Pascale Bourgain élue à l'Académie des inscriptions et belles-lettres

#UkraineUnderAttack – La Foire du livre de Francfort (Frankfurter Buchmesse) révèle, dans un communiqué, que l’État fédéral allemand soutiendra financièrement l'industrie du livre ukrainienne et facilitera les échanges entre les secteurs culturels ukrainien et allemand. L’association des éditeurs et des libraires allemands supervisera ce projet, au budget annoncé de 900.000 €.