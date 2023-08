Éditrice morte en Italie : le skipper accusé d'homicide involontaire

Des tests toxicologiques ont en effet révélé la présence de ces deux substances dans le sang, mais en « quantités non excessives », nécessitant de les répéter pour comprendre combien de temps avant la tragédie, le skipper les avait ingérés, nous partage Quotidiano Nazionale.

L’employé d’une société de location à Nerano, Elio Persico, se trouvait toujours ce week-end à l’hôpital San Giovanni di Dio et Ruggi d’Aragona de Salerne en raison des blessures subies à la suite de la collision. Le mari d’Adrienne Vaughan, Mike White, a également été hospitalisé pour des opérations à l’épaule et à la mâchoire.

Téléphoner ou conduire, il faut choisir

Le capitaine du voilier Tortuga, qui a heurté le hors-bord, a parlé de « manœuvre suicidaire » auprès d’Il Messaggero : « J’ai vu ce bateau venir droit sur nous, j’ai viré, j’ai éteint les moteurs, j’ai essayé de faire marche arrière, mais l’impact était inévitable. » Mike White a expliqué de son côté que le skipper « était constamment au téléphone »... Les enregistrements téléphoniques et de messagerie du portable de Persico sont en cours de récupération, rapporte Il Mattino.

Un des opérateurs historiques de Marina del Cantone, affirme : « Les parents sont des personnes absolument honnêtes, mais les quatre enfants ne sont pas de la même étoffe. » Et d’ajouter : « Quand on fait un métier où les gens vous confient leur vie et celle de leurs proches, il faut être lucide. Dans ce cas, le stress, la chaleur, la fatigue peuvent avoir une incidence, mais si la consommation de drogues et d’alcool est avérée, il n’y a aucune excuse. Et dire qu’Elio est l’un des bons en mer, pas comme tant de marins improvisés que l’on voit à cette époque de l’année. »

Ses collègues confirment ces dires : « D’un point de vue technique, je dois dire que c’est l’un des meilleurs skippers de la région, pas un gars qui a commencé à faire voyager les touristes suite au boom du secteur du charter », décrit l’un des marins de longue date de Massa Lubrense. Le maire de la ville, Lorenzo Balducelli, est formel : « Toute la communauté de Massa Lubrense est choquée par ce qui s’est passé. »

L’appareil AIS (Automatic Identification System), présent sur le voilier Tortuga, des relevés satellitaires fournis par la Capitainerie de Salerne et des informations enregistrées par le GPS du bateau sur lequel se déplaçait Adrienne Vaughan, doit permettre au parquet de Salerne d’avoir une image plus claire de ce qui s’est réellement passé le jeudi 3 août.

Une vidéo de l’accident

La famille d’Adrienne Vaughan était en plein voyage à travers l’Europe, ayant fait escale à Londres en juillet avant de se diriger vers l’Italie au début de la semaine suivante. Suite à un séjour de quelques jours à Rome, ils ont choisi de visiter la côte amalfitaine, notamment connue pour le Fjord de Furore. Sur place, ils ont décidé de louer un hors-bord afin de mieux découvrir la région.

Lors d’une excursion en mer, le bateau de 9 mètres sur lequel se trouvait la famille est entré en collision avec un voilier de 45 mètres qui transportait près de 80 vacanciers. Dans un autre article, Quotidiano Nazionale raconte les derniers instants de l’éditrice de 45 ans, le choc a éjecté Adrienne de l’avant du hors-bord dans l’eau, où le vortex créé par le moteur l’aurait attirée vers les hélices et ses pales métalliques... Les blessures, mortelles, l’avaient condamné avant son arrivée aux urgences, a expliqué le procureur général de Salerne, Giuseppe Borrelli. Elle est décédée moins d’une heure après l’incident tragique.

La collusion a par ailleurs été filmée par un des passagers du Tortuga. En son de fonds, une chanson des Backstreet Boys, un mariage célébré, jusqu’à la prise de conscience de l’accident... La fille de 12 ans évite la noyade grâce à un gilet de sauvetage lancé du Tortuga. La panique éclata à bord, racontent les passagers, et la vue d’Adrienne Vaughan lacérée marquera leurs esprits…

Si le consulat américain à Naples a offert une assistance psychologique et la protection des mineurs aux deux enfants — la fille précédemment citée et un garçon de 8 ans -, le père a préféré les confier provisoirement aux propriétaires de l’établissement où la famille passait ses vacances, la Villa Giulia, à Sant'Agata sui Due Golfi, en attendant sa sortie de l’hôpital.

Avant d'intégrer Bloomsbury en 2020, Adrienne Vaughan avait occupé diverses positions au sein de plusieurs structures notables. Elle a travaillé pour Scholastic, Disney Publishing Worldwide, la start-up Little Pim, et Oxford University Press. Chez Disney Book Group, elle a même dirigé les divisions Disney Press et Marvel Press. Elle a également fait partie de Trustbridge Global Media.

Crédits photo : Bloomsbury US / Berthold Werner (CC BY-SA 3.0)