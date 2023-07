Le phénomène littéraire finlandais Miki Liukkonen meurt à 33 ans

Dans un post Instagram publié fin mai, il se confiait : « Je me réveille en panique et en horreur le matin, horrible le soir aussi. Je ne sais pas. Ce sentiment, cette douleur est impossible à décrire. [...] Cette douleur est si immense et je ne suis rien d'autre que sombre et blessé et honteux.... De toute façon. Je veux juste dormir mais je ne veux pas non plus. »

Le pourquoi des choses

L’écriture de Liukkonen combine « les caractéristiques de la littérature expérimentale internationale avec une superbe maîtrise de la langue finnoise », décrit WSOY. Ses œuvres étaient remplies de « métaphores extravagantes et de personnages obsessionnels essayant de naviguer à travers leur présent chaotique ».

En peu d’années, Miki Liukkonen a publié cinq romans, trois recueils de poésie et un livre d’images. Son premier recueil Valkoisia runoja (Poèmes blancs) a été publié en 2011, il avait alors 21 ans. Pour cet ouvrage, le journal local Helsingin Sanomat lui décerne son prix de la meilleure première œuvre littéraire la même année. Son premier roman, Lapset auringon alla (Enfants sous le soleil) est édité deux ans plus tard.

Son ouvrage le plus imposant, O, est paru en 2017 : 800 pages et une centaine de personnages dans la sélection de la récompense littéraire la plus prestigieuse du pays, le prix Finlandia. Le livre a été traduit en français en 2021 sous le titre O - Ou traité universel sur le pourquoi des choses, par Sébastien Cagnoli, pour les éditions du Castor astral.

Son recueil de poésie Elisabet a été publié dans une version bilingue, toujours dans la maison tournée vers la poésie en juin dernier, avec le même traducteur à la barre.

- Miki Liukkonen se met à nu et fait preuve d'auto-dérision, afin d'accéder aux forces insaisissables qui régissent nos vies, nos pensées et nos émotions. Il affirme son goût pour l'énumération, l'absurde, le name-dropping et surtout pour les associations d'images et d'idées les plus imprévisibles. Il joue ainsi avec l'écriture et ses souvenirs pour faire face au chaos du monde. - Au fil des poèmes, il révèle des histoires, ses souvenirs, ses rêves et ses angoisses. Il revient ainsi sur le destin de Raspoutine ou celui de Séraphine de Senlis. Il se remémore son séjour parisien et ses nuits d'ivresse hantées par les fantômes de Victor Hugo ou de Georges Braque. Et, il nous partage la lettre qu'il a écrit à sa mère Elisabet suite à son décès. - Présentation d'Elisabet par le Castor astral

Parmi les réactions suite à cette disparition, celle de la ministre finlandaise de la Culture, Sari Multala, qui a déclaré sur Twitter : « Une nouvelle extrêmement triste. Mes plus sincères condoléances à la famille et aux amis de l’auteur Miki Liukkonen. »

En plus de son travail d’écrivain, Miki Liukkonen était guitariste dans un groupe, et présentait une émission télévisée où il faisait témoigner des personnes sur leurs choix de vie, nous apprend l’AFP.

Son cinquième roman, Vierastila (Mode invité), sera publié à titre posthume à l’automne, a confirmé WSOY.

Crédits photo : Castrol Astral