Une éditrice américaine meurt dans un effroyable accident en Italie

La famille était en plein séjour européen, ayant visité Londres en juillet puis rejoint l’Italie en début de semaine. Après avoir passé quelques jours à Rome, ils ont décidé de se rendre sur la côte amalfitaine. Là, ils ont loué un hors-bord pour explorer la région.

La suite tient du film d’horreur : lors d'une sortie en mer, le hors-bord de 9 mètres où sa famille se trouvait est entré en collision avec un voilier de 45 mètres. Ce dernier, baptisé Tortuga, transportait quelque 80 personnes en vacances. Or, sur l’instant, les voyageurs ne se sont pas rendu compte du choc, jusqu’à ce qu’un des touristes ne signale que le hors-bord s’était fracassé contre le navire.

Adrienne Vaughan s’est retrouvée coincée entre entre les embarcations : les pales du hors-bord l’auront mortellement blessée, a confirmé Bloomsbury Publishing. En apercevant les deux enfants (une fille de 12 ans et un garçon de 8) dans l’eau, ainsi que l’époux de l’éditrice, la sidération fut totale, rapporte Il Quotidiano della costiera. Qu’ils s’en soient sortis indemnes semble miraculeux. Leur père a été opéré de l’épaule et de la mâchoire, à l’hôpital de Salerne, mais ses jours ne sont pas en danger.

Selon l’enquête, le skipper du hors-bord a été contrôlé positif après des tests toxicologiques. Secourue par garde-côtes d’Amalfi, la malheureuse a été emmenée, dans des conditions très graves, aux urgences de Castiglione. Malgré les efforts des médecins, le décès est survenu moins d’une heure après le drame.

Avant de rejoindre Bloomsbury en 2020, Vaughan avait occupé des postes chez Scholastic, Disney Publishing Worldwide, la start-up Little Pim, Oxford University Press, Disney Book Group (où elle a dirigé les filiales Disney Press et Marvel Press) et Trustbridge Global Media.

Sidération dans l'industrie

Le conseil d’administration, le personnel et les membres de l’Association of American Publishers ont fait part de leur profonde tristesse. « Adrienne Vaughan était une professionnelle éblouissante de talent, dont la passion était contagieuse. Elle manifestait un engagement sincère à l’égard des auteurs et des lecteurs », assurent Maria A. Pallante, présidente-directrice générale de l’AAP et Julia Reidhead, présidente du conseil d’administration.

Elue au conseil d’administration de l’AAP cette année, elle avait s’était investie rapidement dans la commission portant sur la diversité, l’équité et l’inclusion. « Par-dessus tout, Adrienne Vaughan était une personne extraordinaire, et ceux d’entre nous qui ont eu le privilège de travailler avec elle se considèrent comme véritablement chanceux », concluent les deux femmes.

Crédits photo : Adrienne Vaughan Facebook