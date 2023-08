En primaire, la maîtresse reste l'influenceuse la plus prescriptrice

La prérentrée scolaire a démarré ce 10 août, après une période de vacances où la Floride se vide : durant l'été, plus personne, sauf les Européens qui se rendent à Miami. On y retrouve toutefois des New Yorkais, des Canadiens aussi. Mais depuis une petite semaine, tout est redevenu normal : notre librairie suit le même mouvement, avec peu d'activités en juillet. Heureusement, car juin est un mois intense.

Alors que les élèves de Miami reprennent les cours cette semaine, Bocaraton (dans le comté de Palm Beach) a une semaine d’avance sur Miami Dade et Broward county (Fort Lauderdale), le retour de vacances met un terme à une période que j'affectionne. On fait l'inventaire, on prend contact avec nos partenaires, je passe les commandes pour les futurs produits. Si les nouveautés sortiront en janvier, pour les jeunes enfants, ce moment reste crucial : il faut dénicher les produits qui marqueront les tendances pour ces prochaines semaines...

Je n'étonnerai personne en disant qu'ici, le rose est devenu une couleur particulièrement prisée, avec le film Barbie. Pour conserver notre ligne centrée sur des produits ludo-éducatifs, la poupée de Mattel n'est pas référencée chez nous. En revanche, nous proposons la poupée Corolle : très frenchie dans ses vêtements, elle sent la vanille. Les petites filles l'adorent.

Mais traquer les tendances implique surtout de surveiller de près les meilleures ventes... en France. Avec ce prisme sociologique premier : il se distingue deux types de populations durant les congés. D'abord, celle qui part à l'étranger, parfois pour des périodes de deux mois en Europe : les familles réalisent alors de grands circuits touristiques en Europe. De l'autre côté, il y a ceux qui restent – et inscrivent donc leurs enfants dans des camps d’été, assez onéreux - 300/600 $ semaine/enfant, comme je l'avais raconté le mois dernier.

Entre les deux, on trouve aussi celles et ceux qui disposent de moins de ressources, bien entendu.

Mais dans tous les cas, notre clientèle reste particulière : des parents francophiles, des expatriés... quels qu'ils soient, ils expriment tous une nostalgie de leur propre enfance, qui les rend moins réceptifs aux nouveautés. La librairie équilibre alors ses sélections entre livres et jouets, en marchant sur des oeufs. Ne pas trop verser dans les ouvrages vieillissants (ou vieillots) sans manquer les personnages qui séduisent aujourd'hui les jeunes lecteurs.

Notre petite satisfaction personnelle vient de ce qu'en rentrant en France, mon épouse m'assure que nous maintenons une réelle cohérence Ainsi, Martine reste sollicitée (après remasterisation), de même que T’Choupi, véritablement intemporel. Les bandes dessinées Mortelle Adèle font un carton, quand Chien pourri n'est pas très sollicité par les parents, même si recommandé par les maîtresses – d'ailleurs les classiques de L’école des loisirs fonctionnent très bien. Et pas particulièrement auprès d'une clientèle sinon avertie, du moins cultivée : les Américains sont fans des classiques qu'ils connaissent.

Titeuf ? Eh bien, pas vraiment. Mais Petit ours brun revient à la mode, justement à l’initiative des parents, eux-mêmes poussés par cette madeleine de Proust de leur propre enfance. Entre 3 et 5 ans, les enfants se montrent aussi réceptifs : c'est l'âge d'avant la lecture que l'on fait seul, donc une période où les parents sont indispensables à l'interaction avec les textes et les images. Dès lors que ces derniers s'investissent, les petits sont plus disposés à s'immerger dans les histoires – je l'avais constaté moi-même, et le vois toujours aujourd'hui.

Bien entendu, nous connaissons aussi cette phase plus délicate où les textes sont concurrencés par les écrans, le sport et d'autres activités. Cette charnière entre 10 et 14 ans, qui implique mille contorsions pour reconnecter avec la lecture, ce sont des oeuvres comme Mortelle Adèle qui y aident. Ou les mangas, bien sûr.

Cette année, je constate surtout que les cahiers de vacances ont très bien marché pour les tranches d'âge équivalentes aux CP/CE1/CE2. Et pour l'été 2023, j'ajouterai que cette année, les textes pour CM2 et 6e ont été particulièrement plébiscités, y compris de clients pas spécifiquement francophones. Un point important : si je propose du parascolaire, les manuels scolaires, eux, relèvent d'une autre organisation. De ce point de vue, je préfère travailler avec les écoles pour fournir les livres retenus sur les recommandations des enseignants, selon les niveaux. Durant cette phase qui se rapproche du primaire en France, la maîtresse reste l'influenceuse la plus prescriptrice.

Quand l'été touche à sa fin, reviennent surtout les bookfairs - la première aura lieu le 5 septembre. Ces festivals du livre s'organisent longtemps à l'avance : nous travaillons déjà sur ceux de février 2024. Pour la rentrée, d'ailleurs, un petit bouleversement se profile (ci-dessous, notre marché de Noël, voilà quelques années...)

Chaque année, l'association des artisans français présents en Floride organise un événement très sympa : un marché qui réunit gastronomie, peinture, sculpture, mode, produits du terroir... en somme, tout ce que la France incarne aux yeux des étrangers. Les années passées, cela durait un jour entier, mais uniquement au mois de décembre. Désormais nous avons décidé de mensualiser ce rendez-vous, qui se tiendra à Key Biscayne, l'une des îles situées dans le comté de Miami-Dade.

De vous à moi, c'est un endroit incroyable, paradisiaque en face des gratte-ciel de Miami. On y pratique de nombreuses activités sportives comme du VTT, avec une vue imprenable sur la baie. Pour les amateurs, pêche, activités nautiques… Tout cela avec le sentiment d'être au coeur des Caraïbes... à deux pas de la Magic City. (preuve photo à l'appui :)

Et par la suite, ce marché se déplacera dans d'autres lieux propices, comme Normandy Island ou encore sur Lincoln Road, une rue ultra-populaire. Je me réjouis d'y participer, car l'ambiance familiale et la bonne humeur des participants en font un moment unique.

Crédits photo © Nicolas et Fanny - My Bulle Toys

