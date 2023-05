Livres et jeux éducatifs : My Bulle Toys, un libraire en Floride

WelcomeToMiami – Difficile de savoir si Nicolas Pacaud a pris l’appel de Will Smith pour une invitation personnelle. Mais peut-être que la chanson Welcome To Miami, aura motivé le Français. Une ville accueillante, au point d'y ouvrir, voilà trois ans, une librairie francophone jeunesse My Bulle Toys. Avec en plus, des jouets et jeux éducatifs.