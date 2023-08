Barbie : le film à un milliard $... et pas un seul livre ?

Et d’autant plus qu’à compter de 2010, la rythmique de la chanson sert dans les publicités Barbie, d’une part, et que, de l’autre, la justice donna raison aux Danois, en invoquant le droit de parodie. Et les cinéphiles passés en salle l’auront constaté, le film de Greta Gerwig se conclut bel et bien avec cette musique effrayante.

Le succès de ce film — scénario de Greta Gerwig et son compagnon, Noah Baumbach, rédigé durant les confinements américains — le place dans la catégorie hors-norme. Au cours du siècle passé (si, si), nulle autre production hollywoodienne, va sans dire, n’a réalisé autant de ventes de tickets sur une si courte période. Même Les reliques de la mort, seconde partie auront nécessité 19 jours pour atteindre la somme.

Barbie a d'ailleurs démonté une idée reçue tenace : les œuvres cinématographiques féminines, tant dans leur réalisation que leur public cible, auraient une portée limitée. L’industrie a souvent supposé que, contrairement aux femmes, les hommes ne se tourneraient pas vers des films à thématique féminine.

Il est vrai aussi que 145 millions $ investis pour autant de rose effrayaient les plus raisonnables. Mais avec un duo Margot Robbie et Ryan Gosling pour porter l’affiche, un humour décapant et une société passée au vitriol, Barbie est peut-être à contre-emploi, mais redoutablement efficace. Le New York Times retrace d’ailleurs l’aventure de cette réalisation, montrant combien tout ne fut pas rose bonbon ni pavé de piscine avec de l’eau en plastique.

Merchandising et ruissellement

Ce qui n’améliore pourtant pas les ventes de jouets : malgré le carton retentissant de cette production, les poupées n’ont pas le vent en poupe — ou alors très discrètement. Pas faute d’avoir prévu les produits dérivés, puisque l’on s’offrira le pull I’m Kenough et ses différentes déclinaisons en quelques clics sur la toile.

Que les adultes fonçant découvrir le 4e degré de cette super-production ne s’engouffrent pas pour renouer avec une madeleine de proust en silicone n’a rien d’étonnant. Il est en revanche une autre industrie, qui lorgne toujours du côté des salles obscures en tentant de tirer profit d’un succès, qui cette fois s’est bien plantée.

Chez les éditeurs américains, que s’est-il passé ? Pas d’album de coloriage Barbie, pas de Art book avec les photos du film, pas de novélisation : à croire que personne n'a misé un kopeck sur l’avenir du film ?

Et pourquoi pas de livres ?

Dans un petit moment de pure promotion passé chez GQ, Ryan Gosling présente les objets « kenssentiels », dont un livre sur les chevaux, tout en embrayant sur une ode à la lecture façon Gosling : « Les livres sont importants. Malheureusement je n’en ai qu’un seul. Mais si vous en aviez plus d’un, vous en auriez plusieurs. Avoir des livres est préférable. Et si possible, un qui parle de chevaux. »

Puis d’ajouter : « Les bouquins laissent croire aux gens que vous avez des centres d’intérêt. Or, le trait de personnalité principal de Ken est simplement d’avoir l’air intéressé par des choses. Pas d’être intéressant. Ne faites pas cette erreur. »

À la rencontre de Ruth, maman de Barbara

Sympa, mais pas folichon : d’autant que, pour une fois qu’aucune publication n’accompagne une pareille sortie, les internautes sont en manque et cherchent là où ils peuvent des lectures pour prolonger le plaisir. Il s’en trouve, certes, notamment Barbie and Ruth. Une biographie signée Robin Gerber. Ruth Handler, épouse et cofondatrice avec son époux de Mattel en 1949, est la femme à l’origine de Barbie (diminutif du prénom de sa fille, Barbara). L’ouvrage n’est pas traduit en français.

Une autre œuvre, signée Cindy Eagan et illustrée par Amy Bates, occupe actuellement la tête des ventes sur Amazon : sorti en 2017, l’ouvrage a été réédité (oh, tiens donc !) spécialement ce 2 juin 2023. Un coup de génie de la part de Random House, qui propose dans un album illustré de parcourir « l’histoire de Barbie et de la femme qui l’a créée ». De quoi remettre aussi les pieds sur terre en rappelant que la poupée en plastique n’a pas toujours porté des tenues abracadabrantesques ni vécu dans des maisons de rêves… Pas de traduction non plus.

Depuis 1959, à sa création, Barbie était avant tout un modèle qui rompait avec les poupées-poupon, pour apporter un autre imaginaire : celui de poupées femmes adultes. D’ailleurs, Mattel, originellement, c’était bien du mobilier pour poupées : l’avènement de Barbie sera un changement majeur. Et si Ken est arrivé deux ans plus tard, ce fut à contrecœur : Ruth n’en voulait pas. Sauf que les 300.000 ventes réalisées la première année ont achevé de convaincre qu’il y avait certainement un filon à exploiter. (pour les curieux, l’ouvrage est disponible en ebook)

Côté français ?

Eh bien, là, c’est le désert, ou pas loin : Hachette jeunesse publie les aventures de Barbie, écrites par Mattel, depuis des années. Autant de bonnes raisons de décliner l’univers Barbie sans même avoir les poupées qui vont avec : Barbie Tome 1 : maîtresse d’école, sorti en 2015, s’est même écoulé à 43.285 exemplaires – le t.7, Cavalière, à 16.156, contre 32.750 pour Vétérinaire (t.2) ou encore 39.104 pour Danseuse (t.3), et ainsi de suite. Alors, oui, depuis avril, ces métiers qu’exerce la grande blonde sont republiés par l’éditeur, mais Barbie maîtresse d’école ne cumule que 470 ventes à cette heure (données : Edistat).

Or, comme pour la sortie du film, le merchandising éditorial américain n’ayant rien prévu, le Vieux Continent n’en aura pas plus à proposer. Avec de pareilles licences, on ne bouge pas une oreille sans en avoir reçu l’instruction expresse. Alors, paisiblement, sortira Le livre collector. 60 ans de magie — Plus de 1000 stickers en octobre, mais sans aucun lien avec le film. Alors qu'il y aurait au moins deux ouvrages à proposer en traduction, donc.

Mattel aligne les sorties de nouveaux produits, directement découlant du film – Ken Ryan et Barbie Margot, évidemment, dans leurs plus étonnants déguisements (y compris Barbie Bizarre, et d’autres encore, pour 25 $ pièce). D’ailleurs, se préparent de nouveaux épisodes pour le cinéma des aventures de Barbie et ses amies… Quand on songe que même la marque de haute-couture Valentino n’a pas résisté à la vague et produit désormais des chewing-gums aux couleurs roses…

En attendant, allez voir le film... en gardant à l'esprit que parmi tous les métiers que Barbie exerce, celui de bibliothécaire (et moins encore de libraire), n'en fait pas partie...

