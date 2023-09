L'éditeur ActuSF en liquidation judiciaire : "J’ai tout aimé"

L'aventure débutée il y a deux décennies s'arrête au minimum dans cette forme. Jérôme Vincent partage avec ActuaLitté, non sans émotion dans la voix, son sentiment : « Personnellement, j’ai tout aimé. Travailler sur les textes, diriger les collections, bosser sur l’administratif, réaliser des prévisionnels... J’aime l’édition profondément et le livre. »

Il tempère : « Les dernières années ont été parfois assez pénibles à vivre, la période Covid, les soucis avec notre ancien diffuseur/distributeur, les retours... Être éditeur, ce n’est pas le même métier dans une entreprise qui va bien que lorsqu’il faut négocier avec des créanciers constamment, étaler des dettes etc. La fatigue s’accumule... »

La procédure de sauvegarde enclenchée en février gelait alors un certain nombre de créances – des dettes chez l’ancien diffuseur/distributeur, un imprimeur, le PGE contracté pendant le Covid... afin de « refaire de la trésorerie ». En résumé : subsister au quotidien sans le fardeau des obligations qui s’accumulent et s'auto-alimentent.

Durant cette période d’observation, seuls les frais de fonctionnement, dont les salaires, restent à la charge de la structure en difficulté. En décembre, l'entreprise se sépare d'un prestataire important, et d'une salariée en mars.

Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille

Après plusieurs mois de ce régime où de nouvelles avanies s'ajoutent, le choix est acté : ActuSF bascule en cessation des paiements : « Nous n’avons pas réussi à retrouver assez de financements pour soutenir les charges », résume Jérôme Vincent. À présent que la liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de Chambéry, ce sont quatre personnes, plus son directeur, qui se retrouvent sans emploi.

Que s’est-il passé pour que la structure parvenue à 624.000 € de chiffre d’affaires l'an dernier en arrive là ? « Sur 2022, du côté de la maison d’édition, nous avons eu un taux de retour jamais vu, avec des frais logistiques qui s’élèvent à des dizaines de milliers d'euros — payer les retours, le pilon, une surtaxe à un certain taux de retour — à quoi s’ajoutent “de gros pépins” avec notre distributeur MDS en 2021 qui nous ont frappés de plein fouet. »

Mauvais choix éditoriaux, contexte inflationniste, politique des libraires, problème dans la diffusion ? Le patron d’ActuSF ne possède pas les données suffisantes pour trancher, mais perçoit dans cette situation un cas d’école des difficultés que peuvent rencontrer les petites maisons indépendantes, dont « l’existence dépend des résultats de chaque mois. Pour rendre compte d'un cas pratique, en 2018, on change d’expert comptable. On découvre à cette occasion qu’il y a des attributions de charge qui n’étaient pas dans les bonnes lignes. En conséquence, notre note est dégradée. »

En ce 4 septembre, date à laquelle la liquidation judiciaire est officiellement confirmée, un nouveau chapitre s'ouvre où tout repreneur potentiel de la marque, du stock et/ou des contrats peut se présenter. Cependant, Jérôme Vincent « ne sait pas encore comment cela va se dérouler pour les librairies. La transition variera selon la présence ou non d'un repreneur », résume-t-il. Une chose est en revanche certaine : aucun titre ActuSF ne sortira cet automne.

Du fanzine au mois de l’imaginaire

ActuSF, c’est d’abord un fanzine tourné vers la SF et l’Imaginaire, initié par une bande de copains dans les années 80, avant de prendre le virage d’internet en 2000, et de devenir un site d'information. L’équipe organise en parallèle des concours de nouvelles, et en tire des recueils : le feu de l’édition advient…

Tout débute par l'auto-distribution, avant de se tourner vers Harmonia Mundi en 2011, et la maison grandit : « On restait une bande d’amis passionnés qui s’amusent, tout en opérant le tournant de la professionnalisation », se souvient le directeur.

Une quarantaine de titres par an ces dernières années, et un des plus beaux catalogues de l’imaginaire en France façonné sur les années : Ariel Kyrou, Anne Besson, Jeanne A. Débats, le célèbre youtubeur vulgarisateur de la chaîne Tronche en biais, Thomas C. Durand, le biographe de H.P. Lovecraft, S.T. Joshi, George R.R. Martin lui-même... « Il nous a simplement manqué le gros best-seller », relève Jérôme Vincent.

La voie du collectif

La maison indépendante ActuSF s’était fait une place de choix dans l’imaginaire littéraire, à côté d’autres structures de son type, comme La Volte ou Mnémos. En 2013, elle lance le collectif des Indés de l’imaginaire, avec les mêmes de Mnémos et Les Moutons électriques.

Depuis 2009, elle publie l’anthologie du festival international de science-fiction Utopiales, avec la participation pour la parution 2022 d’auteurs comme Floriane Soulas, Aurélie Wellenstein ou Jean-Marc Ligny. En octobre dernier, la maison contribuait encore activement au mois de l’imaginaire et ses différentes opérations, accompagnée d'éditeurs comme Belial, Aux forges de Vulcain, Gallimard ou Le livre de poche.

Un événement qu'elle avait porté dès sa création, en 2017, avec d'autres structures : toutes collaboraient alors pour animer en librairies et dans les médias les littératures de l'Imaginaire, durant un mois entier.

Hachette en embuscade ?

Après « l’expérience peu satisfaisante » avec la filiale diffusion/distribution de Média Participations, MDS, ActuSF s’est tournée vers l’offre diffusion/distribution de Hachette en janvier 2023. Rappelons que le groupe présidé par Arnaud Lagardère a racheté le catalogue de Bragelonne, autre éditeur de fantasy et SF, début 2022. En sera-t-il de même pour la marque d’ActuSF, qui s’est imposée ces dernières décennies grâce à la passion de ceux qui la portent ? Côté Hachette, on assure à ActuaLitté « ne pas regarder pour le moment ».

Pour autant, les différentes expériences avec les diffuseurs/distributeurs ne furent pas, en soi, mauvaises, décrit Jérôme Vincent : « En one to one, les relations se sont toujours bien passées. Leurs agents ont été pleins de bonnes volontés avec nous. » Car si la problématique de l'affiliation de ces offres avec des grands groupes éditoriaux reste vive, cette déroute d’une maison significative du genre ne serait-elle pas le symptôme d’un mal plus profond ? Y aurait-il quelque chose de pourri dans les royaumes de l'Imaginaire ?

Problèmes du livre français

« Nous sommes en concurrence avec 5000 autres titres, tout secteur éditorial confondu, mais aussi le jeu vidéo, les séries... Plus qu’un écosystème éditorial, c’est dans le monde concurrentiel des loisirs qu’on bataille », développe l’éditeur.

Encore et toujours ce problème de la surproduction en édition, à quoi s'ajoute l'offre pléthorique en divertissement et des faibles marges, surtout du côté des structures dites indépendantes, prises dans des coûts de fabrication et de fonctionnement élevés.

Enfin, il existe la possibilité d'une séparation des trois activités d’ActuSF : « Ma volonté est de continuer le site, mais tout dépendra des choix du repreneur potentiel », explique Jérôme Vincent. Il restera actif comme la librairie Minotaure pendant « quelque temps » au moins, en attendant une suite.

Pour « fêter cette fin d'aventure », l'équipe d'ActuSF organise un apéritif le vendredi 8 septembre prochain, à partir de 18h, dans ses locaux du 515 Faubourg Montmélian, à Chambéry.

Crédits photo : ActuSF