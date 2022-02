MDS et Média Diffusion : de “nombreux dysfonctionnements” persistent

En quelques semaines, la fin de l'année 2021 avait laissé entrevoir les limites d'un modèle logistique propre à l'édition française. En novembre, alors que les retards s'accumulaient, le distributeur-diffuseur MDS/Média Diffusion avait été forcé d'admettre qu'il ne pourrait pas « honorer les commandes de moins de trois exemplaires d’un même livre ».

Pour expliquer cette incapacité, la structure mettait en avant le niveau de progression inédit de l'activité de réassort, autrement dit l'envoi des livres commandés par le libraire, pour le stock de sa boutique ou pour ses clients. La forte demande en nouveautés et titres du fonds devenait des facteurs de ralentissement des capacités de MDS/Média Diffusion, victime de ces succès, en quelque sorte.

Les libraires, dans un premier temps, avaient rendu public leur mécontentement, par l'intermédiaire du Syndicat de la librairie française, de différents groupements ou même individuellement. Les éditeurs et les auteurs avaient rapidement suivi. Les volumes de commandes limités et l'incapacité à gérer la situation remettaient en cause la bibliodiversité et la liberté des lecteurs à accéder à tel ou tel titre dans des délais raisonnables.

Le SLF avait répliqué en suggérant une proposition de « report » des achats des clients vers d'autres éditeurs que ceux distribués par MDS. Voilà qui n'avait pas forcément fait les affaires des éditeurs concernés ni des auteurs, qui dénonçaient une sorte de « double peine » à leur égard.

Dans un courrier envoyé le 14 février dernier aux éditeurs concernés, le SLF revenait sur cet épisode, indiquant qu'il n'avait « jamais incité ses adhérents à prendre des mesures de rétorsion en réduisant ou en annulant leurs commandes ». Le message pourtant diffusé laissait peu de place à l'interprétation (en PDF ici) :

Et de poursuivre : « S’il nous a fallu informer nos clients des raisons de l’indisponibilité de vos titres durant les fêtes, nous avons néanmoins toujours pensé que vous étiez tout autant que nous, sinon davantage, victimes de cette situation et que notre rôle était de vous soutenir. » La fin d'année se terminait donc assez mal pour le dialogue au sein de la chaine du livre, mais 2022 apportait l'espoir d'améliorations...

Un “ressentiment grandissant des libraires”

En ce début d'année, les échanges entre le Syndicat de la librairie française et MDS/Média Diffusion ont repris, avec un courrier du premier daté du 14 février dernier. Et pas avec des billets doux : « délais de préparation trop importants », « décalage entre les dates de facturation et les dates de livraison pénalisant la trésorerie des librairies », « erreurs au niveau de la facturation (mauvaises remises, prélèvements erronés, avoirs non crédités — commandes annulées ou retours —, etc.) pénalisant, là aussi, les finances des librairies », « ouvrages non livrés ou défectueux et invendables », « catalogues des nouvelles maisons non travaillés par certains libraires en l’absence de représentant ou d’information », liste le syndicat professionnel au rayon des défaillances du distributeur-diffuseur.

Visiblement, le dialogue entre les deux structures n'est pas bien établi, le SLF demandant « des réponses sur chaque type de difficultés rencontrées par les libraires, des contacts disponibles pour traiter les réclamations, ainsi qu’un suivi régulier » des problématiques et des solutions apportées.

Dans leur courrier de réponse du 17 février, Olivier Barbé, directeur général de MDS, et Bruno Delrue, PDG de la société, font état des actions prises pour redresser la barre, notamment « des mesures importantes de recrutement », ainsi qu'un « plan de gestion de crise au service d'administration des ventes/relations clients ». Contacté, Olivier Barbé nous a indiqué que tous les éléments de réponse se trouvaient dans ce courrier.

MDS avance que « la montée en puissance de l'équipe de nuit » et la « relocalisation de certaines activités de préparation sur le nouveau site de Ballainvilliers » devraient améliorer les délais de livraison. L'organisation commerciale, les problèmes de facturation, la qualité des colis ou encore le déficit de communication sont également abordés dans le courrier, que nous reproduisons ci-dessous.