L'Allemagne en soutien de l'industrie du livre ukrainienne

La ministre d’État allemande à la culture et aux médias, Claudia Roth, a annoncé la mise à disposition d’un budget pour lutter contre la guerre menée par la Russie envers la culture et l’identité sociale ukrainienne. En effet, elle dresse le constat que le paysage littéraire ukrainien est aujourd’hui « en ruine », notamment parce que « l’agression russe est spécifiquement dirigée contre les bibliothèques, les imprimeries et d’autres institutions associées à la littérature ».

Cette mobilisation réunit la Fédération des éditeurs et des libraires allemands, la Foire du livre de Francfort, l’Institut ukrainien du livre, l’institution culturelle Mystetskyi Arsenal, le magazine littéraire et culturel en ligne Chytomo ainsi que l’Institut Goethe d’Ukraine.

La Fédération des éditeurs et des libraires allemands supervisera le projet, qui dispose d'un budget de 900.000 €. Ce financement s’étalera jusqu’en juin 2024, a précisé le ministère de la Culture allemand.

Oleksandra Koval, directrice de l’Institut ukrainien du livre, a remercié l’Allemagne pour ces « opportunités offertes à la littérature ukrainienne » qui accorderont plus de place à la voix des auteurs et éditeurs en Europe. Elle a ajouté que « cela représente un besoin vital pour tous les Ukrainiens aujourd'hui ».

Un pont culturel multiforme

Peter Kraus Vom Cleff, directeur général de la Fédération des éditeurs et des libraires, a souligné qu’une meilleure connaissance de la « littérature allemande en Ukraine et la littérature ukrainienne en Allemagne » contribuera à réduire les effets dévastateurs de la guerre.

Dans les faits, cette initiative interétatique se concrétisera, entre autres, par l’enrichissement des collections allemandes en Ukraine, l’invitation d’auteurs ukrainiens sur le sol allemand, la création d’une nouvelle récompense littéraire (le Prix de l’édition ukrainienne), l'ouverture d’une plateforme en ligne pour partager la littérature ukrainienne traduite en anglais ainsi que la mise en lumière de l’Ukraine à la Foire du livre de Francfort.

Une certaine continuité

Le livre allemand n'en est pas à sa première main tendue envers l'Ukraine. La Foire du Livre de Francfort, en 2022, avait donné la parole au président ukrainien Volodymyr Zelensky, par visioconférence. Par ailleurs, elle avait gracieusement mis à disposition des éditeurs ukrainiens un stand, afin d'améliorer la visibilité et la promotion de leurs ouvrages. La Foire du Livre de Leipzig, en avril dernier, avait fait de même.

D'autre part, l'État fédéral a participé au projet européen Tales of EUkraine, inauguré en mars 2023, qui vise à imprimer et distribuer des livres en éditions bilingues pour les enfants ukrainiens expatriés dans les différents États de l’Union. L'opération, qui durera jusqu'en octobre 2025, facilite l'achat de droits auprès de maisons d'édition du pays, tandis qu'une part substantielle (non définie) des exemplaires sera acquise grâce aux subventions du programme Creative Europe, puis redistribuée.

Un maillon en Europe

Sur le territoire européen, la solidarité à l'égard du livre ukrainien s'est manifestée dans plusieurs pays. Plusieurs acteurs, étatiques ou non, se sont mobilisés, notamment en Pologne. Le 25 mai 2023, l’Ukraine a ainsi été l’invitée d’honneur de la Foire internationale du livre de Varsovie, réunissant 45 maisons d’édition sous la thématique Millions of bridges.

La France a quant à elle annoncé en février dernier le don de 100 titres français traduits en ukrainien. Ces derniers avaient été choisis par des universitaires ukrainiens (lauréats de prix littéraires, classiques de la littérature française, etc.). Au total, ce sont 3000 exemplaires qui ont été imprimés, à destination de 30 bibliothèques.

Pour évaluer l’ampleur des pertes matérielles sur le sol ukrainien, l’UNESCO tient une liste de référence. En date du 26 juillet 2023, l’organisation confirmait que 274 sites avaient été endommagés depuis le 24 février 2022 dont 12 bibliothèques et un centre d’archives.

Toutefois, le 28 juillet, le ministère de la Culture ukrainien a pour sa part communiqué autour de la destruction de 607 lieux de lecture publique depuis le début de la guerre.

Crédits photo : Vladyslav Melnyk/unsplash

