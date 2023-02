Comment l'Europe tâche de reconstruire l'industrie du livre en Ukraine

Tales of EUkraine se comprend aisément : Contes de l’EUkraine, avec un mot-valise suggérant l’imbrication des territoires autant que l’expression d’une solidarité. Le financement est assuré par Creative Europe, programme de la Commission européenne. Il vise l’impression et la distribution de livres en éditions bilingues pour les enfants expatriés dans les différents États de l’Union.

Le président de la Fédération des éditeurs européens, Ricardo Franco Levi, voit dans TEUk une nouvelle manifestation du soutien des éditeurs d’Europe « envers leurs collègues ukrainiens ». Et les ressources mises à disposition « aideront les réfugiés, tout en soutenant la reprise du secteur du livre » dans le pays en guerre.

Sensibilisation collective des éditeurs

Un catalogue de 100 livres jeunesse constituera l’offre de TEUk : la liste est soumise aux éditeurs de chaque pays, par l’intermédiaire de leurs associations professionnelles respectives. Les maisons achèteront les droits et publieront par la suite : une part substantielle (non définie toutefois) des exemplaires sera achetée par le biais du financement Creative Europe, puis redistribuée.

Pour y parvenir, les réseaux d’ONG, les institutions publiques et toutes autres structures seront sollicités : elles apporteront l’expertise nécessaire et mettront en œuvre la logistique pour garantir que les ouvrages parviennent dans les centres et lieux d’hébergement des migrants.

Trois années de lecture

Ainsi, et jusqu’en octobre 2025, Tales of EUkraine sera déployé à travers tous les pays — comptant déjà l’Italie, la Pologne, l’Allemagne, la Bulgarie et la République slovaque comme partenaires. Un site dédié fera état des avancées et campagnes de promotion mises en œuvre.

Il s’agit d’une nouvelle tentative de la part de la Fédération pour constituer des stocks de lectures jeunesse. En avril 2022 démarrait la campagne Donate books to Ukrainian children, sur la base de dons.

Plus de 20.000 exemplaires furent imprimés en juillet dernier, avec notamment le soutien de l’Association italienne des éditeurs, dont Ricardo Franco Levi est président. Le conseiller régional responsable de la Culture, Mauro Félicori, souligne que le financement de ce projet importait avant tout dans la perspective des jeunes générations. « Parce qu’offrir un livre aux enfants, c’est apporter de la normalité, même dans une situation aussi difficile que celle de réfugié fuyant la guerre. »

L'Ukraine dans l'Europe...

Soulignons par ailleurs que la FEP a invité l’Association ukrainienne des éditeurs et libraires à devenir membre de l’organisation qui compte 29 associations nationales d’éditeurs.

Olena Rozvadovska, directrice du Bureau et cofondatrice de Voices of Children

Elle a également soutenu la publication d’un ouvrage réalisé par la Fondation Voices of Children. Il donne et rapporte la parole d’enfants victimes de la guerre, offrant autant de témoignages de leur quotidien sous les bombardements.

War through the voices of Children a été réalisé en coopération avec l’agence littéraire OVO. L’argent des ventes financera un soutien psychologique pour les enfants. La FEP organisera différentes actions, avec la Fondation, lors de leur passage prochain à Bruxelles.

