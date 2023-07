Hachette s'envole au premier semestre 2023

Au 30 juin 2023, le groupe Lagardère enregistre un chiffre d'affaires de 3,701 milliards €, marquant une nette augmentation de +22,3 % en données publiées et +19 % en données comparables. Le résultat Groupe s’établit à 141 millions €, en amélioration de 34 millions € par rapport à juin 2022.

La différence entre ces deux types de données est principalement due à un effet de périmètre positif de +87 millions €, en grande partie lié aux acquisitions de Marché International et Costa Pologne par Lagardère Travel Retail, ainsi que de Welbeck Publishing Group par Lagardère Publishing. Un effet de change défavorable de -4 millions €, principalement dû à la dépréciation de la livre sterling, explique également cet écart.

Hachette Livre pousse sa corne

Le 30 juin 2023, le chiffre d’affaires s’élève à 1,247 milliard €, indiquant une augmentation de +2,5 % en données publiées et +1,6 % en données comparables. Malgré un marché moins actif, Lagardère Publishing conserve un niveau d’activité élevé. L’écart entre les données consolidées et comparables est principalement dû à un effet de périmètre de +21 millions € et un effet de change défavorable de -9 millions €.

En France, la filiale enregistre une croissance significative de son chiffre d’affaires (+7 %) dans un marché moins dynamique. Le succès est soutenu par un programme de publications attrayant. L’illustré profite du succès de la saga Captive de Sarah Rivens et de la sortie de l’album illustré basé sur le film Astérix et Obélix : L’Empire du Milieu. La reprise dans le secteur du tourisme et la croissance dans le segment Pratique sont également à noter.

La littérature générale affiche une belle performance avec des best-sellers tels que Le Suppléant du Prince Harry, Le Silence et la Colère de Pierre Lemaitre ou Pagny par Florent de Florent Pagny, et bénéficie de la dynamique continue du Livre de Poche.

UK grimpe, US chute

Au Royaume-Uni, l’activité progresse également (+7,3 %) sur un marché en légère croissance. Cette performance est principalement portée par le segment du grand public adulte avec le succès, du côté de la longue traîne, des titres d’Ana Huang et, en nouveautés, de Final Offer de Lauren Asher, Too Late de Colleen Hoover, ainsi que Fourth Wing de Rebecca Yarros qui a gagné une forte visibilité sur les réseaux sociaux.

L’activité internationale est également en progression, en particulier en Australie. Par contre, le segment Jeunesse est en déclin, suite au succès des titres Heartstopper au premier semestre 2022, et une comparaison moins avantageuse pour 2023.

Aux États-Unis, la baisse du chiffre d’affaires (-8,6 %) est due à un programme de publications moins attrayant et l’absence de best-sellers comparables à ceux de l’année dernière, tels que Verity de Colleen Hoover ou le titre co-écrit par Dolly Parton et James Patterson (Run, Rose, Run) dans un contexte de repli du marché américain.

Espagne/Amérique latine

Sur ces territoires, le chiffre d’affaires connaît une forte hausse (+26,1 %). En Espagne, l’activité est soutenue par la croissance solide du segment Éducation grâce au lancement anticipé de la campagne scolaire en juin, dans le cadre de la réforme nationale des programmes scolaires. Le Mexique montre une progression continue, liée à la campagne de vente de dictionnaires et à une dynamique positive en littérature générale.

Le chiffre d’affaires des fascicules est en baisse (-8 %), en raison d’une campagne de lancements au premier semestre 2023 moins réussie qu’en 2022, notamment au Japon et en France.

Au premier semestre 2023, la part du livre numérique dans le chiffre d’affaires total de Lagardère Publishing est de 7,8 % (contre 7,6 % au premier semestre 2022) et celle du livre audio numérique est de 4,7 % (contre 4,5 % l’année précédente).

Le Résop de Lagardère Publishing s’élève à 65 millions €, en baisse de 16 millions € par rapport au premier semestre 2022. Cette évolution est principalement due à l’inflation des coûts salariaux et de production, ainsi qu’à l’augmentation des coûts associés à la mise en œuvre de projets de transformation en France. Ces effets sont partiellement compensés par des augmentations de prix de vente et l’impact des plans d’efficacité opérationnelle, en particulier aux États-Unis.

