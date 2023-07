Le dessinateur Rosendo Li prolonge les chorégraphies de Thierry Malandain

Que peut créer dans l’imaginaire du spectateur une photographie de danse ? Il s'agit d'une extension d'une image figée dans l'espace et le temps. Quelle pourrait être la progression de ces mouvements, leur transformation ? Que pourrait devenir ce geste, cette scène si on avait la possibilité de l'imaginer, de la narrer...

Cette exposition s'appuie donc sur ce concept : construire une suite possible à partir d'une image figée, mais à travers le filtre spécifique de la bande dessinée, et plus précisément à travers le prisme créatif de Rosendo Li.

Les 26 photographies d'Olivier Houeix, collaborateur de longue date de Thierry Malandain (directeur du Ballet de Biarritz), ont été présentées à l'artiste sélectionné en partenariat avec la Cité de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême suite à un appel à projet. Ces images plongent les visiteurs dans l'univers du chorégraphe, tel que perçu, transformé et imaginé par Rosendo Li.

Rosendo Li a été invité à rêver et à extrapoler à partir de ces images, à imaginer ce qui aurait pu précéder ou suivre ces moments, à créer un contexte ou tout autre élément de son choix. C'est une immersion dans 20 ans de l'œuvre du chorégraphe, vue à travers le prisme créatif du dessinateur.

Il s'agit donc d'un triptyque d'imaginaires, une mosaïque de perspectives.

Le dessinateur Rosendo Li

Originaire de Chulucanas, au Pérou, il a poursuivi ses études en dessin et en peinture dans les écoles des beaux-arts de Piura et Lima. Il est diplômé en arts plastiques de l'école des beaux-arts de Lima et a obtenu une spécialisation en peinture murale à l'Institut des Beaux-Arts de Pékin.

Il a également étudié la poterie et la porcelaine à l'Institut des Beaux-Arts de Canton, en Chine, et détient une licence en arts plastiques de la faculté de Toulouse (Mirail).

Il a exposé son travail lors d'expositions individuelles : à Piura, Lima, Pékin, Canton, Hong Kong, Bourges, Paris, Montauban, Toulouse, Cahors, Caussade, Moissac, Saint Laurent de Neste (65), Pech Latt (11), Bordeaux. Et a réalisé des expositions permanentes : « Rêves », acrylique sur Toile. « Mochicas », 1er Prix Semaines d’Art 1995. « Conquêtes », «DANSE» acrylique sur bâche, «Arcades».

Crédits photo : Carmen/Ludivine Maggiore