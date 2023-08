Institut français : la très confortable résidence d'un administrateur

La Villa Kujoyama a pour vocation de renforcer le dialogue interculturel entre la France et le Japon. Construit en 1992 sur la montagne d’Higashiyama à Kyoto sur des plans de l'architecte Kunio Kato, cet établissement artistique s'intègre dans le réseau de coopération culturelle du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Antenne de l’Institut français du Japon - lui-même affilié à l'Institut français -, la Villa bénéficie du soutien financier de la Fondation Bettencourt Schueller, son principal mécène.

La Villa Kujoyama accueille chaque année des créateurs et créatrices japonais, français ou résidents en France depuis 5 ans ayant un projet de recherche original nécessitant un séjour d’immersion et de recherches au Japon. Pour les sélectionner, un appel à candidatures s'ouvre annuellement, qui couvre 16 disciplines, dont la littérature.

Parmi les bénéficiaires passés, citons l'autrice Nathalie Azoulai, Cyril Pedrosa, Boris Bergmann, Olivia Rosenthal ou encore Jean-Baptiste del Amo.

Ouvert du 2 mars au 7 avril 2023, l'appel à candidatures pour les résidences de l'année 2024 a débouché sur le choix de 14 projets portés par 16 artistes, un verdict dévoilé le 20 juillet dernier. Parmi ces lauréats, l'écrivain Emmanuel Ruben, auteur, entre autres, de Sabre (Stock, 2020) et Sur la route du Danube (Rivages, 2019)...

Un candidat comme un autre ?

Né en 1980 à Lyon, Emmanuel Ruben enseigna l’Histoire et la Géographie et passa plusieurs années à l’étranger. Il mit de côté sa carrière universitaire au moment de la publication de son premier roman, Halte à Yalta, afin de se consacrer pleinement à l’écriture et au dessin.

L’une de ses dernières publications a été Sur la route du Danube (Rivages, 2019) écrit grâce à une bourse Stendhal de l’Institut français. Pour ce travail, il a remonté le Danube à vélo avec un ami, d’Odessa à Mulhouse, de septembre 2016 à juillet 2017. Cet ouvrage a reçu le Prix Nicolas-Bouvier attribué lors du festival Étonnants Voyageurs 2019 et le Prix Amerigo-Vespucci 2019 du festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges.

Récemment, en 2022, il a publié Nouvelles ukrainiennes (Points, Bibliothèques sans frontières) ainsi que Les Méditerranéennes (Stock) pour lequel il obtenu le Prix du roman historique 2022 des Rendez-vous de l’histoire de Blois.

La sélection d'Emmanuel Ruben par l'Institut français du Japon lui permet de passer 4 mois à la Villa pour écrire un nouvel ouvrage, intitulé Théorie des archipels. Grâce à cette opportunité, il nouera des relations de travail avec les milieux professionnels, universitaires, artistiques et culturels de Kyoto, de la région du Kansai et de l’ensemble de l’archipel. Et bénéficiera également d'une « allocation mensuelle [...] de 2100 € à laquelle s’ajoute la prise en charge d’un aller-retour international France-Osaka-France remboursé dans la limite de 1400 € », nous précise l'Institut français.

Des conditions communes à tous les lauréats de la Villa Kujoyama, sans distinction. Néanmoins, Emmanuel Ruben jouit d'un statut particulier par rapport à ses collègues artistes. Depuis le 23 mars 2021, il est en effet membre du conseil d'administration de l'Institut français au titre des personnalités choisies. Une fonction qui interroge, mais qui n'a pourtant pas fait l'objet d'un signalement dans le dossier du candidat : « Emmanuel Ruben a candidaté en tant qu’auteur, au regard de son projet au Japon. Ne figure pas au dossier sa participation au CA de l’Institut français », indique l'opérateur du ministère de la Culture et du ministère des Affaires étrangères.

Circulez, rien à voir

La fonction particulière assumée par l'auteur au sein de l'Institut français aurait-elle influencé dans la décision pour la résidence 2024 de Villa Kujoyama ? Interrogé, l'IF souligne que la candidature de l'auteur « a été traitée comme toutes les autres sans considération ni mention de son siège au CA. »

Pour autant, on ne postule pas de manière anonyme – ce qui aurait pu écarter tout soupçon de jeu d'influence. En effet, après la phase de présélection, « à l’issue de laquelle Emmanuel Ruben est arrivé 1er dans la discipline “Littérature” », celui-ci « a été auditionné », rappelle l'Institut français, avant la sélection finale...

Le jury de sélection réunissait plusieurs personnalités liées à Emmanuel Ruben par son rôle au sein de l'Institut français, dont des experts sectoriels et Chloé Fricout, la responsable du pôle résidences, qui représentait l’Institut français au sein du jury. Interrogé sur l'existence de clauses ou codes de déontologie relatifs à la sélection des lauréats, l'Institut français assure que tant les experts que le jury final « sélectionnent les candidats en toute indépendance ».

Sollicité quant au statut de sa candidature vis-à-vis de son rôle d'administrateur, Emmanuel Ruben ne « souhaite rien ajouter à la réponse de l'Institut français » et nous conseille de nous « intéresser à des sujets plus littéraires ».

Le ministère des Affaires étrangères, pour sa part, n'a pas répondu à nos demandes de commentaires sur l'affaire.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Article coécrit avec Antoine Oury