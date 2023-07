Censure par Darmanin : Les auteurs jeunesse indignés (Le prix Goncourt 2018 aussi)

La Charte prend acte de la décision du ministre de l’Intérieur d’interdire aux mineurs la vente du roman Bien trop petit de l’auteur Manu Causse aux éditions Thierry Magnier. Cet arrêté suscite une indignation légitime au sein de la profession des auteurs et autrices de littérature jeunesse.

La sonnette d'alarme tirée

Au fil des décennies, très peu de publications ont donné lieu à une interdiction. Ce livre constitue-t-il un véritable danger pour la jeunesse ?

Parce que la Charte réitère son attachement profond au respect des droits de l’enfance et de la liberté d’expression, elle tire la sonnette d’alarme.

Le roman de Manu Causse est un ouvrage qui s’adresse explicitement aux adolescents. Il traite des questions de corps et de sexualité à travers le prisme de la fiction de façon positive, bienveillante et respectueuse du consentement.

Cette initiative tranche avec tout un courant actuel de livres à destination des adultes, auxquels les mineurs accèdent sans difficulté à travers le Pass Culture malgré les alertes, sans que l’État ne semble prendre la moindre décision de régulation à ce sujet.

À l’inverse, Bien trop petit prend toutes les précautions nécessaires pour cibler et avertir son lectorat : en quatrième de couverture un macaron déconseille le livre aux moins de 15 ans, le résumé ne cache rien du contenu, de la problématique du personnage et donc du thème abordé.

À LIRE:Censeur de roman jeunesse, le ministère de l'Intérieur enfonce le clou

Enfin, la collection à laquelle il appartient s’inscrit dans une ligne claire et bien connue des prescripteurs.

La Charte tient à assurer son soutien à l’auteur Manu Causse, et suivra de près l’évolution de cette affaire.

Le conseil d’administration de la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse

Un hashtag #whenIwas15

Le Prix Goncourt 2018, Nicolas Mathieu a également réagi sur Instagram. Il développe notamment : « Cet ouvrage est explicitement réservé à des lecteurs et lectrices de 15 ans et plus. On imagine que ce geste s’est opéré sous l’influence de quelque organe de pression réactionnaire, type familles à serre-tête et autres associations en bermudas. Sans revenir sur la nature liberticide d’un tel acte, la manière dont il bafoue le droit à la création, sans détailler l’extrême nécessité où nous sommes de préserver l’espace fictionnel comme l’un de nos biens les plus précieux, on voudrait surtout insister sur l’hypocrisie dudit geste. »

Et de continuer : « À 15 ans, on aime et on désire comme des dingues. La littérature a quelque chose à dire de ces états. Le fait de permettre l’émergence de textes qui irriguent cette libido, et l’accompagnent, ne peut en aucun cas être confondu avec un abus. La protection des mineurs, évidemment nécessaire, ne peut sombrer dans cette sorte de puritanisme imbécile et opportuniste. »

Il se raconte : « J’ai repensé à mes 15 ans. A cet été 93. Chacun devrait y revenir, se remémorer sa famine d’alors, et comme on fouinait, matait, comme notre corps était à la fois une puissance et une torture. Nous devrions toutes et tous ensevelir le ministre sous un déluge de nos histoires de cul. Je vais lui en donner une en espérant faire quelques émules. ça l’apprendra.

J’avais 15 ans, n’étais jamais sorti avec une fille et passais deux semaines de juillet chez mon oncle et ma tante, en compagnie de mes parents, dans une grande maison du sud avec piscine, cascade fleurie, pergola, patio, interminables après-midi de siestes et apéros systématiques. Je m’emmerdais ferme, trouvais tout trop petit, surtout ce cloître où je n’avais pas d’amis et où les adultes m’accablaient. Pour tenir le coup, je nageais beaucoup, me tripotais en feuilletant VSD et lisais comme un tordu tout ce qui me tombait sous la main. »

Est lancé à cette occasion, le hashtag #whenIwas15

L'autrice Sophie Adriansen nous propose également, sur Twitter, une anecdote de ces 15 ans, quand elle découvrir le roman Pour toujours, de Judy Blume : « Il m’apprend, contrairement aux BD et au manuel, que le sexe n’est pas forcément déconnecté de l’amour. Et que le sexe est beau. »

Et d'adjoindre : « Il m’apprend, contrairement à ce que j’ai compris à la maison, que le sexe n’a rien de honteux, qu’on peut en parler et que, dans le fond, je ne fais rien de mal en essayant d’en savoir plus, par mes explorations, sur ce qui me mènera au plaisir. »

Crédits photo : G.Garitan (CC BY-SA 4.0) / deviun/unsplash

DOSSIER - Le livre “Bien trop Petit” qu'a censuré Gérald Darmanin, une histoire de zizi...