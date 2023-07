Chêne Pointu : une exposition menée par Éric Reinhardt dans un centre commercial

En 2004, à Clichy-sous-Bois a débuté « le plus grand plan de rénovation urbaine de France », engendrant de profondes mutations dans le paysage urbain. Ce plan de rénovation tient d’une volonté de mettre fin aux conditions de vie précaires de plusieurs milliers d’habitants. Plus de 1200 familles vont être relogées, 1240 logements seront démolis et 1500 progressivement créés pour aboutir à la création d’un nouveau quartier.

Un projet initié en 2019

Le Chêne Pointu va radicalement changer de visage. Mais la disparition de ces appartements et de ce paysage urbain ne se fait pas sans émotion. Ils portent en eux les souvenirs de plusieurs générations. Il a donc semblé essentiel à Olivier Klein, alors maire de la ville, ainsi qu’à Samira Tayebi, qui lui a succédé, que « Clichy-sous-Bois puisse ouvrir un temps et des espaces pour faire exister, valoriser et mettre en partage la mémoire du ‘Bas Clichy’ par le biais d’un projet artistique qui permettrait de penser les formes et les expressions de la mémoire de celles et ceux qui ont vécu dans le quartier du Chêne Pointu ».

Initié en 2019, le projet artistique « Clichy-sous-Bois méMOIres » tend ainsi à recueillir la parole des habitants du Chêne Pointu et à témoigner de la réalité de leur existence dans ces immeubles voués à disparaître. Pour cela, la direction artistique de ce projet a été confiée à l’écrivain Eric Reinhardt, qui a passé une partie de son enfance à Clichy-sous-Bois, dans la tour Victor-Hugo.

Celui-ci a invité une dizaine d’artistes à prendre part au projet. Les écrivaines et écrivains Jakuta Alikavazovic, Loo Hui Phang, Philippe Vasset ; les photographes Philippe Chancel, Naoya Hatakeyama, Géraldine Lay, Phemina ; le cinéaste Virgil Vernier ; l’auteur de bande dessinée Cyril Pedrosa ainsi que le metteur en scène Mohamed El Khatib sont intervenus dans le quartier au cours des cinq dernières années, pour illustrer et faire perdurer la diversité des mémoires de Clichy-sous-Bois.

Ils ont chacun imaginé une œuvre polyptyque et polymorphe pour exprimer ce que fut, ce qu’est, comment se vit, se rêve, ce quartier du « Bas Clichy ». Ils seront rejoints, pour l’exposition, par deux artistes originaires de Clichy-sous-Bois, le cinéaste Bilel Chikri et le photographe Murat Arslan Rymo.

Cette exposition sera ponctuée de temps forts avec les artistes et les habitants, notamment au cours de son ouverture le samedi 30 septembre où se tiendront des lectures, projections et performances en résonance avec l’exposition.

À LIRE:À Paris, des oeuvres inédites de Manara exposées

Des visites, rencontres et partages autour des travaux exposés seront proposés tout au long de la durée de l’exposition. Parallèlement sera publié un livre aux éditions Atelier EXB qui regroupera l’ensemble des projets réalisés dans le cadre de « Clichy-sous-Bois MéMOIres » présents dans l’exposition.

Crédits photo : Francesca Mantovani / Gallimard