En Allemagne, de moins en moins d'acheteurs de livres

« Nous vivons une époque difficile — sur un plan social et sur un plan économique. L'industrie du livre ressent les effets des crises mondiales, mais réaffirme sa place par son engagement », a souligné Karin Schmidt-­Friderichs, directrice du Börsenverein, Fédération des éditeurs et des libraires allemands.

De quoi rassurer des professions quelque peu inquiètes du recul du nombre de clients que l'on observe : en 2019, on en comptait 29,9 millions en Allemagne, contre 25,8 millions seulement en 2022.

Des jeunes scrutés

L'attention du Börsenverein, dans la présentation des résultats, s'est essentiellement portée sur la tranche d'âge 16-29 ans, celle qui abrite les lecteurs — et les acheteurs — de demain. L'organisation y dénombre 3,3 millions d'acheteurs (contre 4 millions en 2017, - 18 %), et se réjouit d'un nombre moyen de livres achetés par an en hausse : de 9,4 en 2017 à 11,7 ouvrages.

Autrement dit, les jeunes de 16 à 29 ans qui lisent s'offrent un nombre substantiel de titres. Sans surprise, la somme totale dépensée par cette tranche d'âge en 2022 est aussi en croissance, à 425 millions € (contre 392 millions € en 2017, + 8 %).

En 16 et 29 ans, l'influence des réseaux sociaux sur les achats de livres est réelle, mais décline avec l'âge. Pour la tranche 16-19 ans, elle pèse pour l'achat de titres dans 28 % des cas.

Des réflexes pandémiques

Plusieurs mois après les derniers confinements, que reste-t-il de la pandémie ? L'explosion des ventes de 2021 n'est plus à l'ordre du jour, et le volume retombe peu ou prou à celui de 2020. Les ventes dans les librairies et autres grandes surfaces culturelles sont en hausse de 5 % par rapport à 2021, pour des parts de marché qui avoisinent 41,9 %.

Cela reste toutefois largement inférieur à 2019, avant la pandémie, où les commerces « physiques » représentaient presque la moitié des ventes de livres. Les ventes en ligne — y compris celles des librairies — diminuent légèrement en 2022, mais elles ont clairement gagné de l'ampleur avec le passage du Covid-19.

À LIRE - France : recul du chiffre d'affaires de l'édition en 2022

Les ventes de livres numériques restent stables, à - 0,2 % par rapport à l'année passée. 3 millions de lecteurs ont choisi l’ebook, un peu moins qu'en 2021, et les ventes représentent 6 % du chiffre d'affaires total du livre grand public.

Sans surprise, le livre audio tire son épingle du jeu, avec des ventes en hausse de 35,2 % par rapport à 2019, et de 6 % face à 2021.

Que donnera 2023 ?

La Fédération réalise, un peu en avance, une esquisse de l'année 2023. Elle annonce une hausse du chiffre d'affaires de 4,1 % sur les 6 derniers mois, mais des ventes en baisse de près de 8 %. Comment expliquer cette apparente contradiction ? Par l'inflation, évidemment, puisque les prix des ouvrages ont augmenté de près de 10 % par rapport à 2019...

Les professionnels s'attendent à un niveau des ventes similaire à celui de la période prépandémie, en 2019, autour de 9,2 milliards €.

Photographie : dans une librairie, à Augsbourg (illustration, nicoleta wagner, CC BY 2.0)