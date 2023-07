Loi sur le livre, coût du papier : les défis des éditeurs indépendants italiens

L’ADEI (Association degli Editori Indipendenti) est née de l’union de trois associations préexistantes : l’observatoire des éditeurs indépendants (ODEI) qui avait été créé pour tenter de résoudre certains problèmes liés à la distribution ; Fidare, une association de petits éditeurs, surtout piémontais ; ainsi que l’association des Amis du Salon de Turin.

L'ADEI a été créé lorsque le Salon de Turin à été déplacé à Milan en 2016 « avec un acte d’imperium décidé par quelques grands groupes éditoriaux sur le Salone, qui a une grande histoire et qui est un événement très important et très ouvert en Italie ». Le nouveau président explique : « Contre cette idée, nous [la maison d’édition romaine Nutrimenti, NdR] nous sommes rebellés avec quelques dizaines d’autres maisons d’édition et nous avons quitté l’AIE (Associazione Italiana Editori, NDLR), qui était l’association qui avait proposé ce changement de lieu pour le salon. »

Qu’est-ce qui aurait pu pousser l’AIE à une telle initiative ? Un problème de calcul des coûts, probablement, d’après Andrea Palombi, entre autres, en raison des localisations des grands groupes italiens à Milan (notamment Mondadori, Feltrinelli, Giunti, GeMS). Toutefois, Andrea Palombi souligne que l'élément déclencheur du départ collectif est la non-consultation des membres de l'AIE.

Qu’est-ce qu'un éditeur indépendant ?

Comment définir alors un éditeur indépendant ? « Dans les statuts de l’ADEI, c’est très bien spécifié : les éditeurs indépendants sont ceux qui ne sont pas détenus — en total ou en partie — ou contrôlés par l’un des quatre groupes qui, en Italie, forment ce qu’on appelle les concentrations verticales, c’est-à-dire qu’ils possèdent à la fois plusieurs marques d’édition, une société de distribution et une chaîne de librairies. »

Il s’agit notamment de Mondadori, Feltrinelli, Giunti et GeMS (Gruppo Editoriale Mauri Spagnol) : les trois premiers possèdent d’importantes chaînes de librairies qui, selon Andrea Palombi, représentent 80 % du chiffre d’affaires des librairies physiques en Italie. Par ailleurs, ils obtiennent ainsi d’importantes remises de la part des éditeurs et le dernier est le propriétaire de la plus grande société de distribution italienne, Messaggerie Libri.

Selon le président de l’ADEI, cette situation représente « un dysfonctionnement, une anomalie du marché et aussi des critères mêmes de compétitivité ». Par exemple, « les éditeurs indépendants, pour entrer dans les librairies, doivent essentiellement se tourner vers leurs concurrents ».

À LIRE - Un marché du livre italien à 432 millions € sur les quatre premiers mois de 2023

Défendre la « diversité éditoriale et culturelle »

L’objectif principal de l’ADEI est pourtant de défendre et de représenter les intérêts des éditeurs indépendants : « Le premier objectif majeur est de défendre la valeur de la différence dans la production éditoriale et donc dans la production culturelle. » Les processus de concentration « réduisent les voix possibles ; nous pensons que plus il y a de voix, plus l’offre est riche et réduire cette offre est une perte non pas pour les éditeurs et les libraires, mais pour le pays ».

Il ajoute que la situation est encore plus grave en Italie, car « les niveaux de lecture sont parmi les plus bas d’Europe ».

Les succès de l’ADEI, de la loi du 5 % …

« Le premier grand succès de l’ADEI est d’avoir réussi à faire voter une loi (en 2020, NDLR) qui aligne le marché italien sur les règles des autres pays européens, c’est-à-dire d’avoir un plafond de remise de 5 %. » Cette bataille, menée par l’ADEI avec, notamment, l’ALI (Associazione Librai Italiani) et le SIL (Sindacato Italiano Librai e Cartolibrai), s’est heurtée à l’opposition farouche de l’AIE, qui estimait qu’une telle disposition allait « perturber le marché ».

Au contraire, cette loi a été approuvée à l’unanimité par tous les groupes parlementaires, et « les libraires nous remercient encore parce qu’ils ont été sauvés par cette loi pendant la période de pandémie : sinon Amazon aurait eu encore plus les coudées franches pour conquérir des parts de marché ».

… au Salon du Livre de Turin

Par ailleurs, « le fait d’avoir rendu possible la poursuite du Salon du livre de Turin est une autre conquête importante ». Une édition de la foire, en 2017, a été boudée par les grands groupes, mais s'est avérée être un grand succès, « indiquant entre autres choses un changement dans le panorama de l’édition italienne », qui affirmait l’importance et la vitalité de l’édition indépendante.

Cependant, « l’AIE a essayé de faire une foire à Milan [Tempo di Libri, NdR] qui n’a pas marché, elle a fermé après deux ans, démontrant que sans une représentation de l’édition indépendante, il est impossible de penser à une foire globale de l’édition ».

À LIRE - Analyser la production éditoriale en Italie : qu'est-ce qu'un livre en 2023 ?

Composition et fonctionnement de l’ADEI

« Nous essayons d’être le plus participatif possible, nous avons un conseil d’administration de 9 membres mais ensuite tout revient toujours à l’assemblée et aux groupes de travail, c’est-à-dire à la base des membres qui comprend environ 250 éditeurs de toutes tailles ». En effet, on remarque parmi eux les membres des grandes maisons comme e/o (l’éditeur de Elena Ferrante), mais aussi Iperborea, Minimum fax, Nottempo, Nutrimenti, qui ont une taille inférieure.

Les initiatives de l’ADEI pour promouvoir la croissance et l’internationalisation de l’édition indépendante sont également nombreuses : « Nous essayons de donner aux membres de l’ADEI des outils pour se développer. Lors des foires professionnelles de Londres et de Francfort, nous organisons par exemple des stands collectifs. »

Faire une nouvelle loi sur le livre…

Selon Andrea Palombi, les problèmes les plus urgents auxquels l’édition doit faire face « concernent tous les éditeurs » : il s’agit principalement de l’absence d’une loi sur le système du livre et de l’augmentation du coût du papier.

Le gouvernement précédent, avec le ministre de la culture Dario Franceschini (Partito Democratico), avait produit un projet de loi déjà assez avancé, qui soutenait l’ensemble de la chaîne du livre. Malheureusement, le gouvernement est tombé et le processus repart de zéro. L’AIE, l’AIB (Associazione Italiana Biblioteche), l’ADEI et les autres associations du monde du livre italien ont donc « fait un appel au ministre de la Culture » [Gennaro Sangiuliano, NdR], pour faire revivre cette loi.

…et contrer le coût du papier

Deuxièmement, le prix du papier a augmenté récemment de façon extraordinaire, « réduisant encore plus les marges déjà minces des éditeurs ». En Italie, il existe un crédit d’impôt sur le papier pour les périodiques, mais pas pour les livres, comme l’explique Andrea Palombi : « Nous demandons qu’il y ait, bien sûr, un crédit d’impôt sur les livres, car cette augmentation de prix pèse davantage sur les éditeurs indépendants qui, souvent, ne font pas de grands tirages. »

Ces mesures sont fondamentales, car « ce sont autant d’objectifs concrets qui tendent à maintenir la possibilité d’une diversité ». En effet, répète le nouveau président de l’ADEI, « il faut garantir la diversité, mais aussi la qualité, car les deux choses vont de pair : la standardisation et la centralisation entraînent une baisse de la qualité ».

Crédits photo : Salon du livre de Turin 2018 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0