L'auteur et illustrateur jeunesse Byron Barton s'en est allé

Le jeune Byron a quatre ans lorsque la famille déménage à Los Angeles et c’est à l’école que se révèlent ses aptitudes pour la peinture. Ses enseignants l’encouragent et, bourse obtenue, il étudie au Chouinard Art Institute, de 1948 à 1950, jusqu’à son enrôlement par l’armée américaine. Il fera la guerre en Corée comme officier.

Porté en France par L’école des loisirs

Reprise des études en 1953, pour trois années pleines, avant un déménagement à New York où Byron Barton travaille comme illustrateur dans un studio publicitaire puis comme concepteur de films d’animation chez CBS. Premier travail dans le monde de l’édition en 1969 : des illustrations au trait, dans un style plutôt minimaliste, pour A Girl called Al, court roman de Constance C. Greene, chez Viking Press.

En 1971, Seabury press publie Elephant, album sans texte dont Byron Barton est à la fois auteur et illustrateur, une jolie histoire à propos d’une petite fille qui, à force de le voir partout, en rêve comme dans les livres, finit par le rencontrer vraiment, ce fameux éléphant.

S’il illustra occasionnellement des textes de Seymour Simon (The Paper airplane book, 1971), de Jack Prelutsky (The Snopp on the sidewalk, 1976), de Russell Hoban (Arthur’s new power, 1978), de Marjorie Weinman Sharmat (Gila monsters meet you at the airport, 1990), de Sarah Weeks (Little factory, 1998) et de Charlotte Pomerantz, Where’s the bear ?, 2003), Byron Barton fut reconnu par les prescripteurs et apprécié par les très jeunes lecteurs pour ses adaptations de The three bears, en 1991, et de The Little red hen, en 1993, ainsi que pour ses séries d’albums notionnels tels que Airport, en 1982, Boats, Trucks, Trains, Planes, tous quatre en 1986, My Car, My Bus, My Bike, My House, entre 2001 et 2016. Édition française, avec une belle régularité, à L’école des loisirs.

Un ultime album en 2016

Le sens de l’économie de Byron Barton, tant dans ses dessins que dans ses textes, est certainement la raison première de sa durable renommée. « Ce qui rend mon travail attractif pour les enfants c’est que la simplicité rend les choses faciles à comprendre. Je pense aussi qu’il y a comme une attirance pour mes couleurs vives. Je veux que mes dessins soient amusants et je veux qu’ils soient informatifs. La façon dont les lignes et dont les formes sont dessinées, la façon dont les couleurs sont assemblées s’accordent avec cette intention. Je suis influencé par les dessins des enfants et, je crois, les enfants le sentent. »

Mention particulière pour La toute petite dame (L’école des loisirs, 1996) qui, devant un tout petit bol de lait, pleure le tout petit chat qu’elle avait chassé un jour de grosse colère. Le tout petit chat, ayant grand faim, revient – après un tout petit long moment. 2016 sera l’année de l’ultime album pour Byron Barton qui, dès lors, s’intéressera, artistiquement parlant, au travail du textile.

Crédits photo : L'école des loisirs