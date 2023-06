Une charte pour la science ouverte à l'Institut national d'histoire de l'art

Vers une charte pour la science ouverte

Depuis plusieurs années, l’Institut national d’histoire de l’art (INHA) s’est engagé dans une démarche de mise à disposition et d’ouverture des données (codes sources, métadonnées, publications, images) issues des programmes de ses recherches comme de ceux de ses partenaires, auprès de la communauté scientifique et, plus largement, à toute la société. Son expérience et sa pratique quotidienne lui permet aujourd’hui de s’engager pleinement avec la mise en place d’une charte pour la science ouverte.

Une bonne pratique de terrain (Open Data, Open Access, Open Content, Open Source)

Dès sa naissance, en 2001, l’INHA a mis en place une Cellule d’ingénierie documentaire (CID), au sein de son Département des études et de la recherche (DER), et c’est à partir de 2004 qu’une réflexion a été menée autour de la gestion des données numériques de la recherche. En 2006, l’Institut s’est doté d’un outil de gestion documentaire numérique pour les données issues des programmes de recherche de l’établissement : AGORHA, accessible en ligne au public dès 2011.

Face à l’essor de ces actions, la Cellule d’ingénierie documentaire a été transformée en un Service numérique de la recherche (SNR), reprenant mais élargissant également les missions de l’ancienne Cellule.

Une nouvelle version d’AGORHA, plateforme des données de la recherche, a été mise en ligne en 2021, avec une attention particulière portée aux principes FAIR (Facile à trouver, Accessible, Interopérable, Réutilisable), ainsi qu’à l’ouverture et au partage des données de la recherche.

La plateforme compte à ce jour près de 250.000 notices documentaires publiées, dont environ 180.000 sont illustrées. Toutes les métadonnées sont mises à disposition, depuis 2018, sous une licence ouverte Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ; les informations concernant les droits de chaque image sont précisées dans la page où l’image apparaît, avec la précision de la source et de la licence.

Le Département de la bibliothèque et de la documentation (DBD) de l’INHA a mis en ligne, en 2006, une bibliothèque numérique, qui met à disposition de toutes et de tous des documents numérisés de la bibliothèque entrés dans le domaine public (à la date du 10 mars 2023, cela représente 31.261 documents, soit 1039.085 images). Les documents et les métadonnées associées sont placés depuis 2016 sous « Licence Ouverte / Open License » Etalab.

La bibliothèque de l’INHA signale en outre son catalogue et les métadonnées associées, en format ouvert et interopérable, dans le SUDOC, le catalogue collectif du système universitaire de documentation. Elle alimente aussi le signalement des archives et des manuscrits via Calames, catalogue en ligne des archives et des manuscrits de l’enseignement supérieur.

Une attention particulière est également portée par l’INHA sur la question des droits des images et sur l’ouverture des contenus visuels, en particulier à travers le travail mené au sein de l’Institut depuis 2017 par la mission « Images/Usages » sur les enjeux liés à la diffusion en ligne des images patrimoniales (ouverture, partage, accessibilité, inclusivité…). La mission a publié un « Guide pratique pour la recherche et la réutilisation des images d’oeuvres d’art » en 2021 et poursuit son activité à travers différentes actions de formation destinées aux professionnels.

L’INHA adhère ainsi à une politique d’ouverture des contenus visuels numériques, en promouvant le partage et la réutilisation de ses ressources, et en favorisant des partenariats avec des fournisseurs de documentation visuelle qui mettent à disposition les images et les contenus visuels en licence ouverte (notamment, l’INHA demande l’attribution de licences ouvertes Creative Commons sur les images mises à disposition par les musées partenaires).

Dans le cadre de la production d’outils numériques pour la gestion, la mise en ligne et la valorisation des données de la recherche, et dans un souci de transparence et de garantie envers les développements numériques, l’INHA s’est engagé à publier le code source utilisé dans le cadre des recherches de l’Institut, par le biais du dépôt GIT institutionnel. L’INHA encourage la mise à disposition du code source de toute production numérique issue des programmes de recherche de l’Institut et soutient la diffusion et la réutilisation du code source pour accroître l’impact scientifique de ses travaux.

Une charte pour promouvoir les valeurs de la science ouverte

Fort de cette expérience et de cette pratique quotidienne, l’INHA s’est interrogé sur l’importance d’institutionnaliser ces démarches d’ouverture et de mise à disposition des données de la recherche ainsi que des publications scientifiques que l’Institut a pratiquées, d’une façon « informelle », tout au long de sa vie.

L’INHA adhère aux principes promus par la « science ouverte » (Open Science), en accord avec le Plan national pour la science ouverte (PNSO) : rendre la recherche scientifique et les données produites accessibles à toutes et à tous, qu’il s’agisse des publications scientifiques, des données de la recherche ou des méthodes et des outils de travail.

Cette charte, sera révisée et mise à jour périodiquement, en adéquation avec les transformations du monde numérique et les évolutions des plans nationaux et internationaux pour la science ouverte.

En adhésion au deuxième « plan national pour la science ouverte » du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (2021-2024) et avec le soutien du ministère de la Culture, cette charte formalise une stratégie de mise à disposition et d’ouverture des données, des publications scientifiques et des codes sources des outils développés par l’Institut.

Afin de consolider cette démarche, un plan de formation aux pratiques et aux outils numériques en histoire de l’art et en archéologie a été mis en oeuvre en 2023. Ces formations, destinées à la communauté des historiennes et des historiens de l’art ainsi que des archéologues, mobilisent toutes les composantes de l’Institut. Ce plan a pour but de former et de sensibiliser cette communauté aux enjeux de la science ouverte, de promouvoir une gestion responsable de l’identité numérique, d’inciter à l’utilisation de modèles, formats et standards qui permettent l’interopérabilité et la pérennité des données, d’accompagner la diffusion ouverte des procédés et des résultats de la recherche publique menée au sein de l’établissement.

Avec cette charte, l’INHA souhaite donc adhérer pleinement aux valeurs promus par la science ouverte, afin de rendre la recherche scientifique en histoire de l’art plus accessible, transparente, collaborative et efficace, et favoriser une participation large de la communauté scientifique et du public aux résultats de nos recherches.

Federico Nurra

Chef de service

Service numérique de la recherche, Département des études et de la recherche, INHA

Photographie : Institut national d'histoire de l'art, à Paris (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)