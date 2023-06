Les Italiens aiment les livres d’occasion 

mUp a réalisé pour Wallapop, plateforme spécialisée dans l’achat et la vente de produits d’occasion, une enquête auprès d’un échantillon représentatif de 500 personnes entre le 2 et le 6 mars 2023. L'objectif ? Comprendre le comportement des Italiens face à l’achat de livres d’occasion.

Apparemment, de plus en plus d’Italiens se tournent vers ce marché pour satisfaire leurs besoins de lecture. Les grands classiques de la littérature sont appréciés par environ la moitié des répondants (47,8 %). Les essais et les livres pour enfants sont également bien placés, avec respectivement 23,6 % et 20,2 % des interrogés conquis.

Un avantage évident de l’achat d’occasion est son coût moins élevé. Près d’un sur deux répondants (43 %) affirme qu’à budget égal, il peut en effet acheter plus de livres d’occasion que de livres neufs.

Les plateformes d’achats

Les achats et ventes en ligne sont préférés par plus d’un individu sur trois, en raison de leur facilité d’utilisation. En deuxième position, en termes de préférence, on trouve les magasins physiques, utilisés par environ 32,2 %, suivis par les stands traditionnels de livres d’occasion, les « bancarelle » (29,2 %).

« Le livre le plus acheté sur Wallapop est Harry Potter à l’école des sorciers », a déclaré à La Repubblica Chiara Mazza, de Wallapop Italia. « En fait, l’intérêt de nos utilisateurs pour le genre fantastique augmente : au cours des six derniers mois, les mots-clés les plus recherchés dans la section “livres” ont été, sans surprise, “Le Seigneur des anneaux”, “manga” et “Stephen King" », précise-t-elle.

Quant aux lieux, la Lombardie, le Latium et l’Émilie-Romagne sont les régions italiennes où se concentrent les achats.

Donner aux livres une seconde vie

Un exemple concret de cet amour est le cas de Tommaso Tronconi, 35 ans, de Florence, qui a décidé de quitter son emploi de projectionniste au théâtre et au cinéma pour offrir une seconde vie aux livres. Il a repris la devanture de la Piazza Beccaria à Florence, affaire de Fabio Fanetti, un marchand de livres d’occasion historique qui, à son tour, avait repris l’héritage de son père Danilo, qui l'avait ouvert en 1947.

Le lieu de vente s'appelle désormais Deuxième temps et, comme ses livres, Tommaso Tronconi a « choisi de vivre une seconde vie », explique-t-il à Fanpage.it.

Il propose une grande variété de genres, telle que des romans d'Agatha Christie, de Pasolini et Pratolini, Hesse et Calvino, ainsi que des bandes dessinées, des films et des CD. Chaque semaine, il change les livres qu’il propose. Il en vend un pour 5 € et deux pour 9 €.

Crédits photo : @clemono2, unsplash (CC BY-SA)