Frédéric Beigbeder déjà de retour pour septembre avec... un dictionnaire

L’auteur de 99 francs s’est toujours partagé entre l’écriture et la critique littéraire. Celui qui officie à présent au Figaro Magazine et au Masque et la Plume, a rédigé les portraits de près de 300 auteurs à travers leurs œuvres, qui garnissent son Dictionnaire amoureux des écrivains français.

Frédéric Beigbeder et les autres

Des textes, après le Dictionnaire amoureux des écrivains et de la Littérature de Pierre Assouline, écrits « avec le maximum d’émerveillement, de franchise, d’altruisme et de mauvaise foi ! », résume-t-il. Il doit encore s’atteler à la correction des premières épreuves, confie-t-il à ActuaLitté, pour que le dictionnaire sorte ce 28 septembre.

Après s’être amplement confessé, l’auteur d'Un Barrage contre l’Atlantique se concentre sur les autres, comme il l'avait en réalité déjà fait avec Dernier inventaire avant liquidation en 2001. Dans cet ouvrage, il avait commenté les 50 premières œuvres littéraires d'un classement des 100 meilleures du XXe siècle établi par les lecteurs du Monde.

10 ans plus tard, il remettait le couvercle avec Premier bilan après l'Apocalypse. Cette fois-ci, l'auteur de L'amour dure trois ans révélait ses cent livres préférés, très XXe siècle toujours. Mais aussi des contemporains, comme Simon Liberati, Guillaume Dustan, Bret Easton Ellis, Patrick Besson, Régis Jauffret ou Gabriel Matzneff. Des amis pour un certain nombre. Alors, quelle part à la reprise et quelle part à la nouveauté pour ce dictionnaire amoureux, on en sera bientôt plus.

« Je ne m’intéresse plus. Je préfère m’intéresser aux autres. Ils sont ma nourriture. Puisque le fuel est interdit, voici mon carburant : mes confrères. Avec ce travail qui a occupé deux ans de ma vie, ou peut-être trente-cinq, j’ai voulu faire le point sur la littérature française contemporaine. Balzac voulait concurrencer l’état civil ; je souhaite concurrencer Wikipédia. Aujourd’hui la principale source d’information sur les écrivains vivants est rédigée anonymement par n’importe qui. Je préfère assumer mes commentaires et les signer publiquement : ceci est le jugement d’un vivant sur des vivants. Une conversation est possible avec les auteurs tant qu’ils ne sont pas décédés. Je n’en reviens pas de me dire que j’ai vécu dans le même pays et au même moment que tous ces talents. Je choisis de défendre la littérature contemporaine au moment où la population s’en fiche. Un jour je serai peut-être le dernier vivant lisant des vivants ; tel est mon sacerdoce, et je continuerai à le mener jusqu’à la mort définitive de la littérature française, et même après. » – Présentation par Frédéric Beigbeder de son dictionnaire amoureux.

Le retour en grâce ?

La parution de son nouvel ouvrage a beaucoup agité la toile ces derniers mois. Déjà son titre, Confessions d’un hétérosexuel légèrement dépassé, et plus profondément, sa position de « blanc cisgenre de plus de 50 ans » né dans une famille aisée, se plaignant d’une époque qui le discrimine avec les semblables de sa génération.

Dans ce texte, l’auteur d'Oona et Salinger met notamment en lumière cette « nouvelle mode » de la victimisation, dimension qui devient nécessaire pour tout storytelling médiatique, ou roman. Dans cette optique, il raconte à son tour, entre autres, les fois où il a été victime dans son existence.

Le 21 avril dernier, Frédéric Beigbeder donnait une conférence à la librairie Mollat, avec comme thème son brûlot. Réagissant aux positions jugées controversées de l’auteur, des militantes féministes ont alors recouvert la façade du lieu avec des collages.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)