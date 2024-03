À 70 ans, Martine vit une seconde jeunesse

Dans les années 1950, la littérature de jeunesse était en plein renouveau et reflétait les changements sociaux et culturels de l'époque. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, les auteurs et éditeurs se tournaient vers des récits plus optimistes et imaginatifs, offrant aux enfants des histoires qui les transportent dans des mondes enchanteurs.

Les thèmes de l'aventure, de l'amitié et de la découverte étaient au cœur de nombreux livres pour enfants, offrant aux jeunes lecteurs des échappatoires bienvenues et des occasions d'explorer de nouveaux horizons. C'est dans ce contexte que Martine est née, offrant aux enfants des histoires qui les transportent dans des mondes enchanteurs, loin des tourments de la vie moderne.

Au fil des décennies, la série a évolué pour refléter les changements sociaux et culturels, mais elle a toujours conservé son charme et son esprit d'origine. Aujourd'hui, Martine continue d'essayer d'offrir aux lecteurs une bulle de bonheur et d'optimisme dans un monde en mutation.

Les célébrations du 70e anniversaire de Martine sont l'occasion de se replonger dans l'univers enchanteur de cette petite fille intemporelle, qui a su traverser les générations et les époques pour devenir une véritable icône populaire. Selon Céline Charvet, directrice de Casterman Jeunesse, « lire Martine, c'est s'offrir un moment paisible, réconfortant et doux, se mettre en quête d'une certaine image du bonheur, loin des tourments de la vie moderne. Martine permet à l'enfant de se réfugier dans un espace d'innocence, une sorte de paradis universel. »

Parmi les événements de ce 70e anniversaire : un livre-hommage, Martine, l'éternelle jeunesse d'une icône, écrit par Laurence Boudart, qui explore l'histoire et les qualités singulières de Martine, ainsi que sa capacité à accompagner les évolutions de la société. Des objets collector et des livres audio sortiront également au cours de l'année. Une exposition autour de l'histoire de l'héroïne est prévue le mercredi 20 mars, de 10h à 19h, à la galerie Gallimard, 30–32 rue de l’université, 75007 Paris.

De plus, Rosalind Elland-Goldsmith, autrice jeunesse et traductrice, a écrit deux nouveaux albums de Martine, Martine à Paris et Martine et le Noël surprise, qui seront publiés respectivement en mars et octobre 2024.

Martine et son frère Jean sont enchantés à l'idée de partir à la découverte de Paris, d'autant plus que leur tante leur a préparé un jeu de piste géant pour explorer la capitale. En suivant les indices, ils découvrent avec émerveillement les Champs-Élysées, Montmartre et le Sacré-Cœur, Notre-Dame de Paris, le musée du Louvre, la place des Vosges et, bien sûr, la tour Eiffel ! Une aventure passionnante dans les rues de la ville lumière en compagnie de Martine, qui permet aux enfants de découvrir les plus beaux monuments de Paris de manière ludique et amusante. — Résumé de Martine à Paris

Crédits image : Casterman