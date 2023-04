Des militantes féministes attendaient la venue de Beigbeder en librairie 

Jeudi soir, la librairie Mollat était parée de collages sur lesquels se lisaient : « 176 pages de branlette misogyne » ou « Tu as un discours de violeur ». Un dispositif de sécurité a immédiatement été mis en place pour la venue de l’auteur le 21 avril.

Une dizaine de militantes ont toutefois interrompu la conférence pour déclamer : « Victime, on te croit ! Violeur, on te voit ! » Évacuées par les agents de sécurité, leur intervention aura toutefois ébranlé le romancier. Ces mêmes accusations que l’on avait placardées sur sa maison, dans le Pays basque, au début du mois.

Dès le lendemain de la rencontre chahutée, il affirmait sur le plateau de BFMTV avoir été escorté par trois cars de police. L’hétérosexuel conspué déplore : « J’adore déconner à la télévision. Mais là, je n’ai pas envie de plaisanter du tout. On me traite de violeur, donc de criminel, et moi je n’ai rien à voir avec ça. »

Et d’ajouter : « Ce que veulent ces personnes, c’est censurer. Elles ne veulent pas en parler. Ce sont des gens qui veulent empêcher une rencontre dans une libraire, qui saccagent une libraire, en France, en 2023, et qui appellent à la censure. (...) La censure mène toujours au totalitarisme, elle mène toujours à des violences physiques, et là ce sont des violences qui ont eu lieu. »

Soutiens publics

D’autres personnalités ont pris sa défense, comme Tristane Banon déclarant à Ici Beyrouth : « Frédéric Beigbeder n’a pas violé, il n’a pas forcé, il n’a pas insulté. Jamais. Ça ne lui est d’ailleurs pas reproché. » Elle martèle : « Personne ne trouve rien de fiable de la sorte pour armer correctement sa fusillade médiatique, ou justifier cette nouvelle cabale populaire. »

Elle ne cache d'ailleurs pas sa proximité avec l’auteur : en 2003, elle publiait chez Anne Carrière son premier essai, Erreurs avouées… (au masculin). Le texte rassemblait les confessions d'une dizaine de personnalités masculines, telles que Beigbeder, qui revenaient sur des fautes commises dans le passé.

La même année, elle participait au deuxième numéro de la revue Bordel, chez Flammarion. Elle propose sa nouvelle Noir délire dans un recueil de jeunes auteurs que dirigeaient Frédéric Beigbeder et Stéphane Million.

Au journaliste et ancien royaliste, Patrice de Plunkett, d'intervenir et de crier à la censure dans un édito pour RCF : « Ce qui est arrivé à l’écrivain Frédéric Beigbeder, il y a trois jours est un nouvel exemple de la montée de l’intolérance dans notre société, où des minorités veulent réduire au silence ceux qui les contredisent. »

Des Confessions qui font grand bruit

Ses Confessions d’un hétérosexuel légèrement dépassé sont actuellement au cœur de nombreuses polémiques. Parues le 5 avril, elles ont réalisé quelque 6390 ventes (données : Edistat) : un démarrage assez calme, finalement, en regard du tumulte qu’elles provoquent...

À LIRE : Frédéric Beigbeder : Hétérosexuel, certainement, dépassé, assurément

Celles-ci remuent des problématiques qu'avait soulevées le mouvement #MeToo. Dans son ouvrage ou auprès du Figaro, il maintient ses propos : « Critiquer le mâle blanc hétéro de plus de 50 ans, c’est être raciste quatre fois ».

Et de préciser : « Il ne vous a pas échappé que je suis un mâle blanc hétéro de plus de 50 ans. C’est, je crois, le cœur de cible du Figaro Magazine ! C’est aussi l’ennemi responsable de tous les malheurs du monde, selon un nombre croissant de “déconstructionnistes”. Ce n’est pas de ma faute si je suis attiré par les femmes. Je m’adresse aux hétérophobes du monde entier : vous n’avez pas le monopole de la victimisation. Vous ne l’avez pas. »

L’essayiste reconnaît que « #MeToo a été une étape nécessaire [...] », tout en ouvrant « la porte ouverte à beaucoup de lynchage numérique sans preuves, c’est-à-dire un retour au système du pilori. On désigne un homme à la vindicte populaire ».

Il évoque notamment une « guerre des sexes » et se compare à Virginie Despentes qui comme lui y serait « opposée ». L’autrice de King Kong Théorie validerait-elle ce rapprochement ?

"Un décalage"

Les interventions médiatiques de l’auteur engendrent les mêmes polémiques que ses écrits. Le 3 avril il affirmait au micro de France Inter : « Pourquoi je n’ai pas une médaille de combattant antisexiste ? Au lendemain de ma mort, je devrais être au Panthéon, comme Annie Ernaux ! »

Bénédicte Martin, qui fut publiée par l’intéressé, réagissait dans nos colonnes. S'il n'avait « jamais outrepassé la légalité », son ouvrage était « complètement déplacé, en décalage avec le mouvement actuel ». Et de conclure : « il y a des femmes harcelées sexuellement, violées, qui demandent à présent à être entendues. »

Des lieux au cœur de la politique

Ce n’était pas la première fois que des militantes féministes réalisent des collages sur les librairies. En réaction à la venue de Gérald Darmanin à Nice le 9 décembre dernier, l’enseigne Les Parleuses avait arboré des messages similaires à ceux de Bordeaux, tels que « qui sème l’impunité récolte la colère ».

La police était alors intervenue pour couvrir la librairie de draps noirs tendus sur des panneaux de bois. Elle n’avait pu ouvrir que partiellement, avec deux policiers pour encadrer la vitrine.

Le Syndicat de la librairie française avait alors diffusé, le 15 décembre, un courrier auprès de ses adhérents libraires, pour déclarer : « Les librairies sont des lieux de liberté. Elles doivent le rester coûte que coûte et chacun doit y veiller, à commencer par les responsables publics. »

La maison d’édition Seuil publiait également, le 19 décembre, un communiqué pour dénoncer « une atteinte inatteignable à la liberté d’expression ». Le 15 décembre, dix librairies françaises se sont jointes au combat porté par l’enseigne niçoise autour du slogan : « On ne nous bâchera pas. On ne vous lâchera pas. »

Crédits photo : ActuaLitté - (CC BY-SA 2.0)