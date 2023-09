Dictionnaire amoureux des écrivains français vivants

A travers les portraits de 285 écrivains et de leurs oeuvres, Frédéric Beigbeder nous livre son Dictionnaire amoureux des écrivains français d'aujourd'hui avec le maximum d'émerveillement, de franchise, d'altruisme et de mauvaise foi ! " Puisque le pétrole est bientôt interdit, voici mon carburant : mes 285 meilleurs confrères. Avec ce travail qui a occupé deux ans de ma vie, ou peut-être trente-cinq, j'ai voulu faire le point sur la littérature française contemporaine. Balzac voulait concurrencer l'état civil ; je souhaite concurrencer Wikipédia. Aujourd'hui la principale source d'information sur les écrivains vivants est rédigée anonymement par n'importe qui. Je préfère assumer mes commentaires en les signant publiquement. Ceci est le jugement d'un romancier français sur ses collègues de bureau. C'est surtout le dialogue d'un écrivain encore en vie avec des auteurs pas encore morts. Une conversation est possible avec les confrères tant qu'ils ne sont pas décédés. Cette discussion doit avoir lieu avec le maximum d'émerveillement, de franchise, d'injustice, d'altruisme, de subjectivité et de mauvaise foi. S'il ne fallait retenir qu'une chose de ce projet délirant, c'est que la littérature française meurt mais ne se rend pas. Pour moi, ce fut un grand honneur que d'avoir vécu au milieu d'un tel vivier, à la fin d'un siècle riche et au début d'un autre, imprévisible. Tant pis si j'ai choisi de défendre la littérature contemporaine au moment où les Français lisaient moins. Un jour, je serai peut-être le dernier homme à lire ses congénères ; tel est mon sacerdoce, et je continuerai à l'exercer, goulûment, jusqu'à la mort définitive de la littérature française... et même après. "