Un recueil inédit de James Baldwin en mai pour le centenaire

Dans ce recueil – de nouvelles, essais, discours, conférences et lettres –, « la clairvoyance et la force de la pensée baldwinienne scintillent à chaque page », décrit l'éditeur.

L'auteur de La Chambre de Giovanni aborde la perspective d'un président afro-américain, critique le racisme institutionnel et la manipulation par les médias. Il dissèque l'hypocrisie du fondamentalisme religieux, partage ses pensées sur les dynamiques entre communautés noires et juives, souligne la nécessité de l'engagement social dans des domaines comme l'égalité des genres et l'éducation, et exprime ses réflexions sur le blues et la boxe.

À travers ces thèmes, se dessine un profil complexe, à la fois romancier, journaliste, activiste, essayiste, et ancien prédicateur.

La Croix de la Rédemption nous rappelle pourquoi nous aimons tant lire les œuvres de cet

immense styliste. Ses phrases serpentent à travers les problèmes et en ressortent teintées de lumière, il sait nous emmener là où il veut et dévoiler ses cartes pour nous offrir une vue de l’Amérique du milieu du siècle dernier… mais aussi de celle d’aujourd’hui, toujours en proie à ses tourments et ses démons. Alors que l’on fête cette année le centenaire de sa naissance, ses textes n’ont rien perdu de leur justesse et de leur modernité. En refermant ce recueil, le lecteur ne pourra s’empêcher de se demander : « Mais qu’aurait donc écrit Baldwin aujourd’hui ? » - Les éditions Stock.

Né à Harlem, James Baldwin (1924-1987) s'est servi de sa plume acérée pour explorer les intersections délicates de l'identité, de la sexualité - lui qui était homosexuel dans une Amérique largement homophobe -, de la race et de la classe. Son talent pour disséquer les aspects les plus troublants de la société américaine, avec une honnêteté et une perspicacité rares, lui a valu une reconnaissance mondiale.

Au cœur de son œuvre, il aborde des questions de fond qui restent d'une brûlante actualité : la lutte contre le racisme, l'importance de l'engagement social, l'amour, la douleur, la quête d'identité, les normes sociétales, les préjugés, ou encore les complexités des relations intercommunautaires.

En 1948, il quitte New York pour la France et la Suisse où il écrit son premier roman, La Conversion (1953). Harlem Quartet, Si Beale Street pouvait parler et Meurtres à Atlanta sont publiés chez Stock. Il s’installe à Saint-Paul-de-Vence en France en 1970, où il meurt en 1987.

Crédits photo : R. L. Oliver, Los Angeles Times (CC BY 4.0)