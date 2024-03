Saporta fait ses cartons : Adieu Fayard et Bolloré, bonjour la liberté ?

Arrivée en juin 2022, Isabelle Saporta quittera donc Fayard, maison qui aura lancé sa carrière dans l’édition. Directrice de collection indépendante, elle avait été recrutée en janvier 2021 comme directrice littéraire, avant de prendre le poste de Sophie de Closets — partie chez Flammarion. À sa prise de fonction, Saporta, soutenue par Nicolas Sarkozy, dont elle publia Le Temps des combats, l’avait affirmé au Monde : « Si le groupe Hachette avait cherché quelqu’un de contrôlable, il y avait beaucoup d’autres profils possibles que le mien. » La voici donc incontrôlée.

Pavé dans la mare (ça change des librairies)

La semaine passée, un courrier signé par une majorité des collaborateurs de Fayard fut adressé à Arnaud Lagardère, directeur général de Hachette Livre, pour apporter un total soutien à leur patronne : « [L]es incertitudes quant à l’avenir des marques Fayard et Mazarine et à celui de notre PDG, ont des effets déjà très concrets sur notre quotidien dans l’entreprise et sur nos relations avec nos partenaires extérieurs, notamment les auteurs », lisait-on dans Marianne.

Et nos confrères d'ajouter, d'après une source interne : « Ça s'est fait en quelques heures, après une réunion CSE [Comité social et économique, NdR] durant laquelle les responsables de Hachette ont critiqué l'action d'Isabelle Saporta à la tête de la maison.» Les signataires pointaient la résilience des équipes, par laquelle Fayard avait retrouvé « une dynamique, qu’il serait très dommageable tant pour les équipes que pour la maison de dégrader ».

Des attaques contre la direction, des fuites bienveillantes dans la presse... jouant l'opinion publique contre le patron et l'actionnaire, la principale intéressée a fini par se mettre seule dans une posture sans autre issue que le conflit. (voir notre analyse : Isabelle Saporta, plutôt BFM que CNews)

L'histoire du berger qui criait au loup...

Les tensions avaient débuté dès janvier 2024 quand la presse fit état du remplacement présenté comme assuré d’Isabelle Saporta par Lise Boëll. L’affaire a été montée en épingle sur des fondements fragiles, que les informations successives démentiront. Arnaud Lagardère en personne aurait proposé de tripler le salaire de Saporta — soit 450.000 € annuels indiquait Le Monde — pour qu’elle accepte Lise Boëll à la tête de Mazarine, donc hiérarchiquement sous elle. Pas vraiment une tête promise au billot. Mais l'offre fut éconduite.

Isabelle Saporta aurait par ailleurs rejeté des coéditions entre les deux marques pour des auteurs de renom de la nouvelle entrante. Or, sans l'accord de la DG, nul n'associera Fayard à qui que ce soit : un vrai problème pour des personnalités du catalogue. « Imagine-t-on que Philippe de Villiers qui a publié chez Plon [avec Lise Boëll] passerait chez Mazarine, dont il ne connaît probablement même pas l’existence, alors que juste à côté, se trouve Fayard ? », interroge un observateur. « Ces gens-là... on ne publie pas dans une marque éditoriale secondaire. »

Cette addition de refus conduisit forcément patron et actionnaire à s’agacer — tout en installant le contrepoint idéal pour la suite. « Finalement, il a été expliqué à Isabelle Saporta qu'elle n'avait d'autres choix que de laisser Lise Boëll emprunter le nom de Fayard pour quelques ouvrages en signant les contrats de licence, explique un proche du dossier. Sinon, elle serait licenciée », rapporte Le Figaro.

Qu'on lui tranche la tête... non ?

Le groupe Hachette Livre officialisa la venue de Lise Boëll dans un communiqué du 22 février, où l’on explique que Mazarine devient une structure indépendante. « Si Vivendi avait réellement eu en tête de remplacer Saporta par Boëll, auraient-ils procédé au montage juridique séparant les entités éditoriales, diffusé un vrai-faux communiqué de presse ? Il y a des méthodes plus expéditives pour attribuer un poste déjà occupé. »

De fait, toutes les informations lues dans les journaux démentent l’hypothèse d’un remplacement.

Les dernières déclarations écrivent en revanche une autre histoire : se déclarant plus proche de BFM que de CNews — chaîne du groupe Vivendi — Isabelle Saporta désavouait le monde médiatique bolloréen. Cette dichotomie rappelle le chaos qu'ont affronté les éditions Plon, avec Lise Boëll en dénominateur commun. Rendu bien manichéen (extrême-droite galopante contre diversité malmenée) le scénario était plus que prémâché pour Fayard : du prêt-à-penser, aisément transposable. Encore fallait-il agir subtilement.

Saporta, étoile montant de l'industrie

Voici comment la future ex-DG quittera l’empire Lagardère auréolée d’un statut d’opposante à Bolloré. D’autant que Nicolas Sarkozy, qui avait à l’époque sauté sur l’éviction d’Arnaud Nourry pour mettre en place l’éditrice, est désormais aux abonnés absents du paysage. Fâché par les résultats de ses ventes ? « Qui s’étonnerait d’une pareille réaction d'orgueil ? »

De sérieux arguments

« L’étape suivante, qui respectera de minutieux calculs de temporalité, c’est son arrivée chez Editis », glisse un observateur. « Personne ne quitte un écosystème professionnel après une proposition salariale aussi phénoménale de l’ex-employeur sans une solution de repli. Editis représente le refuge idéal, l’opposant à la machine Vivendi — et surtout, Olivennes [président du groupe] a besoin d’air frais. » Certains font état d'une rencontre avec Vincent Montagne, PDG de Média Participations – mais un tel recrutement ne ferait pas l'unanimité.

L'ex-DG de Fayard serait riche de plusieurs auteurs — Aurélie Valognes, Clément Thomas, Thomas Porcher, répète-t-on dans le Landerneau — attractifs pour le numéro 2 de l’édition française. Encore qu'Aurélie Valognes serait plutôt attendue chez Flammarion, tout comme le fit en son temps Virginie Grimaldi. « Il aurait été plus intelligent chez Lagardère de préserver Saporta en faisant entrer Boëll : cette situation laissera des traces au cours des prochains mois. On entend déjà la petite musique qui se fredonnera : toute tête qui dépasse est une tête qui roulera sous peu. Saporta portée en exemple — autant qu’en victime. »

Et des circonstances favorables

Côté Fayard, on attend maintenant de savoir qui prendra la direction pour assurer l’intérim. Il importera avant tout de temporiser – une figure consensuelle s'impose, qui ne sera pas Lise Boëll. « L'édition glosera sur l’exécution de Saporta, qui sera présentée comme un cas d’école. Hachette doit adopter une stratégie d’apaisement, pour éviter que dans la maison ne fleurissent les arrêts maladie et les levées de boucliers en réaction », conclut une éditrice du groupe.

D'autant que l’affaire se changera en type terrain miné, options bombes à fragmentation : si une éditrice ne cautionne pas (plus ?) l’empire Bolloré et le quitte avec fracas, qu’en sera-t-il d'auteurs comme Pierre Lemaître, résolument à gauche et publié chez Calmann-Levy ou une Virginie Despentes chez Grasset ? « On s’attend aux répliques sismiques : sommés à longueur de temps de répondre, combien de romancières et romanciers, lassés, quitteront Stock, Lattès et les autres ? », poursuit une commentatrice.

L'Empire qui ne contre-attaquera même pas

On a l'habitude : le fou voit le doigt du sage qui lui montre la Lune. Comment le marasme de cette prophétie autoréalisatrice serait passé sous les radars de Vivendi. « Il suffit d’écouter l’intervention du vice-président de Lagardère, Maxime Saada, à l’Assemblée nationale : tout est surveillé de près. Et quand les parlementaires l’interrogent sur Lise Boëll, la réponse a le tranchant du scalpel. Avec cette gouvernance, Lagardère joue dans une tout autre cour que celle d’Editis à l’époque de Michèle Benbunan », rappelle un ancien du groupe.

L'implication de Saada montre en effet la capacité de Vivendi : avec un résultat de plus de 10 milliards €, le groupe dispose d’une puissance “force tranquille”. « Ils voulaient absorber Lagardère d’un coup d’OPA : ça a finalement pris un temps extrêmement long, avec les fourches caudines de la Commission européenne. Mais ils y sont parvenus. Avec autant d’argent, le temps devient un élément presque secondaire », estime un éditeur.

Et de glisser : « Denis Olivennes court après des millions d'euros : Bolloré compte en milliards. Il y a une différence d'échelle notable. » Ou une modeste question de référentiel, dirait l'autre.

L'inévitable désertion

Bien entendu, on assistera à une fuite des auteurs. Mais quand bien même Hachette serait vidé de toute substance, « Vivendi voit à long terme : dans trois ou quatre ans, qu’en sera-t-il ? Ils auront consolidé leur assise et le mouvement de balancier reprendra en leur faveur », poursuit notre interlocuteur. « D’autant que personne ne peut reprocher à l’actionnaire des pertes dont il est à l’origine. »

Vincent Bolloré joue si haut qu’il ne se préoccupe pas même du chaos — temporaire — qu’entraîne le départ d’Isabelle Saporta. « Il passe en audition à son tour le 16 mars devant l’Assemblée nationale : même cela lui passe au-dessus », s’amuse-t-on. « On peut y voir un sentiment d’impunité, autant que de désintérêt pour le temps court : Bolloré se moque des remous ou de l’agitation médiatique du moment. En capitaine d’industrie de premier plan, il voit plus loin. »

C’est probablement ce qui dérange le plus dans l’industrie du livre et justifie plus encore cette unanimité contre le personnage – cela, et ses positions d'extrême-droite affichée sans complexes.

Bombarde, biniou et en avant la gavotte

L’édition a toujours fonctionné selon des règles que le milliardaire met passablement à mal – accords tacites, pactes de non-agression, en vigueur depuis des dizaines d’années. « Tant qu’il n’avait qu’Editis, ce n’était pas gênant. Avec dans les mains le fleuron de l’édition française, il est en mesure de changer durablement les règles jusqu’alors en vigueur », analyse un visiteur du soir. Jusqu'à quel point ? Eh bien...

Et de conclure : « Les questions de liberté d’expression sont réelles et les risques de droitisation souvent évoqués trouvent des justifications. Mais cela cache un enjeu plus grand : le violent coup de canif de Bolloré dans tout ce qui avait alors cours dans l'industrie du livre. De là l’urgence pour tous les autres acteurs de consolider impérativement leur autonomie et leur indépendance. »

À une nuance près : avec Editis, Vivendi n'a pas brillé : la mise en oeuvre des méthodes appliquées ailleurs – presse et télévision – et qu'ils pensaient reproductibles n'a pas fonctionné. « L'édition reste un métier à part », relève un commentateur. « À bien des égards, ils se sont plantés. Et s'ils n'apprennent pas rapidement, Hachette perdra de sa superbe. » Entre temps, Yannick Bolloré a pris la présidence du groupe Vivendi : un nouveau joueur pour de nouvelles règles ?

Reste alors qu'au-delà du coup ou de la pirouette de l’ex-DG de Fayard, l'unique question tient dans les propos de François Bon : « Seulement là, avec cet énorme dérapage… et je te revends et j’achète Hachette et je te revends Editis et je te reprends ça et je te redécoupe en boîte et je vire là telle personne, telle personne, etc., etc. Nous [auteurs], là, on est quoi ? Qu’est-ce qu’on fait ? »

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0