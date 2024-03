La maison des pensées de l'écologie, Wildproject, lance sa collection "Littératures"

Dans cette collection Littératures / La terre se raconte, la fiction joue un rôle essentiel dans « la révolution cosmologique de l'écologie ». Wildproject mettra en avant des littératures diverses – comprenant des récits locaux, autochtones, enracinés dans des lieux spécifiques et connectés à la nature animale.

Cette collection sera inaugurée par la publication de Pastorales, un ensemble de six chants célébrant la vie animale portés par trois auteurs, et par la réédition de Voyages en sol incertain de Matthieu Duperrex, enrichie d'une préface inédite signée Marielle Macé et d'encres de Frédéric Malenfer.

Dans le premier, dans un décor montagnard devenu lieu de quête pour les randonneurs en recherche d'une nature vierge et de fauves mythiques, une éleveuse et une bergère partagent avec un visiteur les réalités quotidiennes sculptées par la vie auprès des animaux. Leur récit d'altitude ne célèbre pas les rêveries des épopées bucoliques traditionnelles, mais expose les facettes concrètes du pastoralisme.

Entrelacé avec les réflexions du visiteur, le quotidien laborieux de ces existences isolées offre une ode à l'art pastoral et à l'acte d'écrire. Ce texte interroge sur ce qu'il en coûte d'humanité à ceux qui choisissent de se détacher de la vie animale, dans un monde où les pratiques contemporaines confinent les hommes dans les villes et les animaux dans des espaces naturels idéalisés.

Pastorales révèle la vie inextricablement liée au troupeau, à la montagne et aux chiens, évoquant la vie en cabane, la précarité, les habitants et la faune montagnarde, les peurs et les rêveries de la solitude en plein air. Le récit contraste également avec la condition des animaux de laboratoire, des résidents de zoos et des affections enfantines pour les animaux, offrant une toile de fond sombre sur laquelle se dessinent les six chants de ces Bucoliques contemporains, écrits au féminin.

Une interprétation moderne des Bucoliques de Virgile.

Violaine Bérot, qui fut éleveuse de chèvres, a écrit Comme des bêtes, publié chez Buchet-Chastel en 2021. Florence Debove, exercant le métier de bergère d’estive, a publié Bergère aux éditions Transboréal en 2021. Jean-Christophe Cavallin, enseignant à l'Université Aix-Marseille, est l'auteur de Valet noir. Vers une écologie du récit, paru chez Corti en 2021.

Dans le second, les deltas du Rhône et du Mississippi se trouvent au cœur d'importants débats touchant à l'écologie, l'histoire, l'industrie, la sociologie et la politique. Ces zones, caractérisées par leur nature profondément mixte, incarnent les dynamiques actuelles de notre rapport à la planète. À travers une investigation approfondie, l'écrivain propose une collection de 31 histoires, chacune associée à une espèce animale ou végétale différente. Mêlant réflexion théorique et récit, le livre introduit une manière d'écrire inédite, qui prête une attention particulière aux liens entre les êtres vivants.

Matthieu Duperrex, écrivain et artiste, occupe le poste de maître de conférences à l'École d'Architecture de Marseille (Ensa-m). Frédéric Malenfer, illustrateur spécialisé notamment dans les livres pour enfants, a collaboré avec des maisons d'édition telles que La Martinière, Astragal, Actes Sud Junior, et Mille et Une Nuits.

Wildproject, une maison d'édition indépendante née en 2009, s'est engagée à introduire et adapter les idées écologiques en français. Elle vise à transformer les sociétés humaines et leur rapport au monde vivant pour stopper l'extinction massive de la biodiversité. Wildproject, c'est aussi une librairie à Marseille, au 12 boulevard National.