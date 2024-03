Salaires minima dans l'édition : un dialogue social dans l'impasse ?

Au moins une fois par an, les organisations liées par une convention de branche sont tenues de se rencontrer pour négocier les montants minimums des salaires. Une obligation qui vise à garantir des rémunérations supérieures au SMIC, bien entendu, mais aussi l'attractivité d'un secteur, pour convaincre et conserver les salariés.

Différentes réunions, en 2023, ont rassemblé autour de la table le syndicat patronal, le Syndicat national de l'édition (SNE), et les organisations représentantes des salariés, à savoir la Confédération française de l'encadrement — Confédération générale des cadres (CFE-CGC), la Confédération française démocratique du travail (CFDT), et Force ouvrière (SNPEP-FO). La Confédération Générale du Travail (CGT), pour sa part, n'a pas participé aux négociations.

De nouveaux salaires minimums, d'entrée et d'ancienneté, ont été fixés à l'issue des discussions, formalisés dans un avenant n°16 relatif aux salaires minima de branche. Il succèdera à l'avenant complétif à l’avenant n°15, signé le 6 décembre 2022 par tous les partenaires sociaux, à l'exception de la CGT.

Une conclusion « décevante »

Dans un contexte de forte inflation et de difficultés d'attractivité du secteur de l'édition, la nouvelle grille des salaires minima est loin d'avoir convaincu la totalité des partenaires sociaux. Proposé à la signature mi-février, l'avenant a ainsi été rejeté par la CGT, mais aussi par Force ouvrière, qui avait pourtant validé le précédent.

« Les quelques miettes données par le SNE sont ridicules au regard de l’inflation ; le dialogue social montre encore toutes ses limites dans cette branche professionnelle, où certains sont prêts à signer n’importe quoi pour donner l’illusion qu’il existe. La CGT ne sera pas de ceux-là », nous indique Guillaume Goutte, secrétaire délégué des correcteurs au Syndicat du Livre CGT et auteur.

Du côté de Force ouvrière, un communiqué souligne que « la proposition du SNE accentue, une fois de plus, la déconnexion qui existe, dans la branche, entre les salaires réels et les salaires conventionnels, du fait, d'une part, que ces derniers n'ont en général que peu de répercussions sur les salaires réels, et que, d'autre part, les entreprises dont les salariés sont rémunérés sur la base du SMIC n'attendent pas cette négociation pour réajuster les salaires et se mettre en conformité avec la loi ».

« De là à considérer que cette négociation ne serait qu'une formalité administrative afin que les entreprises ne soient pas sanctionnées, il n'y a qu'un pas », ajoute le syndicat, qui précise toutefois qu'il ne quittera pas « la table du dialogue social ».

Celui-ci pourra-t-il se poursuivre sereinement ? Rien n'est moins sûr, puisqu'une source syndicale se montre plutôt pessimiste : « Quand Sébastien Abgrall [directeur des ressources humaines de Madrigall, NdR] présidait la Commission sociale du SNE, il y avait quelques efforts. Mais, depuis l'arrivée d'Albane Hocquet-Gallet [DRH adjointe du groupe Editis], c'est terminé. Elle applique la même politique qu'au sein d'Editis, et en particulier d'Interforum, où les perspectives d'augmentation sont inexistantes. »

D'après nos informations, la nouvelle grille des salaires minimum fixe le salaire d'entrée minimum (catégorie E5) à 1767 € brut (contre 1679 € dans l'avenant n°15, soit 88 €, une des plus basses revalorisations), une hausse d'une centaine d'euros commune aux catégories E5 à E9. Pour les catégories AM/T1 à AM/T4, l'augmentation oscille entre 100 et 150 € environ, un montant à peu près similaire aux hausses des catégories suivantes (C1A à C3B/C3C). La dernière catégorie, C4, bénéficie d'une hausse de 10 % de son salaire mensuel, soit 336 €, de loin la plus importante.

Les minima à l'ancienneté ont aussi été réévalués (l'avenant complet est consultable en fin d'article).

« Il faut continuer le travail »

Signataire de l'accord, la CFDT souligne que « le relèvement est en moyenne de 6 % sur l'ensemble de la grille ». Interrogée, Martine Prosper, secrétaire générale du SNLE-CFDT, ajoute : « Bien sûr, ce n'est jamais suffisant, mais nous préservons l'équilibre de la grille. Celle-ci est d'ailleurs très attendue par les salariés, car elle sert de base pour le calcul d'un certain nombre de primes, notamment dans la distribution. »

La CFDT se félicite par ailleurs de l'augmentation des salaires des cadres, en particulier sur les premiers niveaux, « où se trouve le cœur de métier, et notamment les femmes ». Cependant, « il faut continuer le travail », selon l'organisation syndicale, « en augmentant les écarts dans la catégorie salariés, car ils ne sont pas assez importants ».

Malgré un niveau d'inflation en recul, le SMIC sera sans doute prochainement réévalué par le gouvernement, l'occasion de « renégociations » pour la CFDT, « car l'idéal serait que le premier niveau de salaire soit décollé du SMIC ». « Conclu dans un contexte économique fragile, les parties ont convenu qu’elles reprendront les discussions sur les minima conventionnels dans le mois suivant toute nouvelle augmentation du SMIC » constate pour sa part de son côté le Syndicat national de l'édition, sur ce point.

Selon nos informations, la CFE-CGC serait aussi signataire de l'accord. Nous avons tenté de joindre le représentant syndical, sans succès.

Cet avenant n°16 est applicable à compter du 1er avril 2024, il est accessible ci-dessous.

