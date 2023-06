SJP Lit, la marque littéraire de Sarah Jessica Parker, prend enfin vie 

La collaboration avait été annoncée le 1er mars de l'année dernière. Pour démarrer dans cette nouvelle voie, Sarah Jessica Parker portera le premier roman d’Elysha Chang, intitulé A Quitter’s Paradise, publié il y a une semaine. Mais l’actrice n’en est pas à son coup d’essai puisqu’en 2016, elle avait déjà lancé le label SJP pour la maison Hogarth Press.

Elle retrouve cette fois-ci Molly Stern, fondatrice et PDG de la maison d’édition indépendante Zando, ouverte en 2020, auparavant vice-présidente et éditrice de Crown Publishing Group.

À propos de la collaboration, Parker a déclaré dans un communiqué cité par Deadline : « C’est avec une immense fierté et un grand plaisir que j’annonce le lancement de ma nouvelle collection, SJP Lit. Je suis ravie d’être de retour dans le monde des livres, en partenariat une fois de plus avec la grande Molly Stern et la brillante équipe qu’elle a bâtie chez Zando. »

Je ne cache pas ma dévotion aux livres, le rôle nécessaire qu'ils jouent dans ma vie et mon admiration sans fin pour les auteurs et les conteurs. Je me sens particulièrement chanceuse de participer au processus qui aidera les lecteurs à découvrir leurs nouveaux livres et auteurs préférés, une tâche que je ne prends pas à la légère et pour laquelle je me consacrerai pleinement. – Sarah Jessica Parker

Le contrat signé avec la structure concernera la publication de quatre à six livres sur une durée de trois ans. SJP Lit publiera « des œuvres littéraires variées, vastes, généreuses et exigeantes, qui incluront des voix internationales, mais aussi moins représentées. Ces livres rendront compte de l'imaginaire contemporain et refléteront un large éventail de voix et d'expériences », annonce le site du label.

Toujours selon Zando, S.J. Parker sera « fortement impliquée dans le processus de publication, de la sélection et de l'acquisition à la conception de la couverture, en passant par la commercialisation du livre ».

L'actrice devrait travailler en partenariat avec l'équipe de publicité, de marketing et de vente de Zando pour soutenir les auteurs et les livres de SJP Lit par le biais d'interviews, d'événements en direct et sur les réseaux sociaux, sans oublier des discussions avec des bibliothécaires et des libraires.

Crédits photo : Sarah Jessica Parker par Rubenstein (CC BY 2.0)