Face à une “crise de la censure”, la liberté de lire à la dure

Aux États-Unis, les tentatives de censure se suivent et se ressemblent, et aboutissent parfois au retrait d'ouvrages des bibliothèques, scolaires ou publiques. 695 actions visant des livres (1915 titres différents au total) ont été relevées par l'Association des Bibliothécaires américains sur la première partie de l'année 2023, entre le 1er janvier et le 31 août.

Face à ce mouvement particulièrement bien organisé, qui réunit des associations réactionnaires comme Moms For Liberty et des politiciens le plus souvent républicains, à l'instar de Ron DeSantis et Greg Abbott, les recours légaux sont limités.

Loi des séries, série de lois

Plusieurs États américains, comme la Floride, le Texas ou l'Arkansas, ont adopté des législations qui facilitent les opérations de censure, au prétexte de « protéger les enfants » de contenus jugés « pornographiques », « obscènes » ou « violents », parce qu'ils abordent des sujets liés au genre, au racisme ou à la diversité des origines et des cultures.

Dans l'État du Texas, la législation HB900, signée par le gouverneur Greg Abbott, oblige par exemple les libraires à « noter » les livres en fonction de leur sujet et de la manière dont ils l'abordent, pour déterminer ceux qui sont appropriés ou non pour les écoles. En cas de contestation, les professionnels risquent d'être écartés des marchés publics de fourniture de livres...

Face à cette légalisation de la censure, devenue systémique dans certains États, le gouvernement avait esquissé une timide réponse en juin dernier. L'administration Biden avait ainsi nommé un « coordinateur chargé de traiter la menace grandissante que la censure de livres fait peser sur les droits civils des élèves ».

Ce coordinateur devait mettre en œuvre un programme de formation, destiné aux professionnels des établissements scolaires, pour sensibiliser aux problématiques soulevées par la censure. Mais la marge d'action du gouvernement est limitée : interdire d'interdire n'est pas si simple...

Ne pas manquer de ressources

Au Congrès, trois représentants démocrates, Maxwell Alejandro Frost (Floride), Frederica Wilson (Floride) et Jamie Raskin (Maryland), mènent une coalition d'une cinquantaine de représentants autour du « Fight Book Bans Act » (« Loi pour combattre la censure de livres »). L'objectif est de répliquer à la « crise de la censure » que connaissent les États-Unis, selon l'expression de Jamie Raskin.

Ce texte donnerait au ministère de l'Éducation américain la possibilité de subventionner les districts scolaires dont les établissements sont exposés à des tentatives de censure. Ces fonds permettraient de financer la lutte contre les retraits d'ouvrages, « notamment les frais de justice, les frais de déplacement pour assister à des auditions sur les cas de censure, ainsi que les coûts liés aux recours à des experts, pour des consultations et avis ».

15 millions $ seraient provisionnés, sur les cinq prochaines années, avec une subvention pouvant atteindre jusqu'à 100.000 € par district scolaire.

Si vous m'aviez dit il y a quatre ans qu'un représentant devrait un jour proposer une loi pour combattre la censure de livres [aux États-Unis], je vous aurais pris pour un fou. – Maxwell Alejandro Frost, le 5 décembre 2023

Plusieurs organisations non gouvernementales ont apporté leur soutien à la proposition de loi, dont PEN America, l'ACLU et l'Association des bibliothécaires américains.

Photographie : table d'une bibliothèque de Springwood, en Australie (illustration, Blue Mountains Library, CC BY-SA 2.0)

DOSSIER - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres