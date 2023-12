Le Pass BnF lecture/culture désormais accessible dès 14 ans

En rendant le Pass BnF lecture/culture disponible dès 14 ans, la BnF vise à encourager les adolescents à découvrir la documentation et à utiliser la bibliothèque comme un espace d'étude et de familiarité.

1500 places dans les salles

Les jeunes de cette tranche d'âge pourront désormais fréquenter la bibliothèque tous publics du site François-Mitterrand, auparavant limitée aux plus de 16 ans. Cette section, située en haut-de-jardin, offre 10 salles de lecture où l'on peut consulter diverses collections, y compris presse, médias, sciences, droit, économie, politique, art, littératures étrangères et françaises, philosophie, histoire, sciences humaines, audiovisuel, et même des jeux vidéo.

Plus de 330.000 livres sont disponibles en libre accès, en plus des journaux, des ressources en ligne et des documents multimédias. Les salles proposent 1500 places et sont équipées de postes informatiques, multimédia et d'un accès Wifi.

L'inscription au Pass pour les jeunes de 14 à 16 ans nécessite une autorisation parentale. Après la première année gratuite, le Pass est offert à un tarif réduit de 15€ par an, éligible au financement par le Pass culture du ministère de la Culture.

Le BnF-Prêt numérique

La bibliothèque tous publics du site François-Mitterrand est ouverte du mardi au samedi de 9h à 20h, le dimanche de 13h à 19h, et pendant les vacances scolaires. Le Pass donne accès aux salles de lecture tous publics, aux expositions temporaires, au musée de la BnF | Richelieu, à une programmation de spectacle vivant variée (festivals, concerts, lectures), aux ressources en ligne, ainsi qu'à un abonnement à tarif préférentiel à RetroNews, le site de presse de la BnF.

À LIRE - Ça presse : la BnF précise son projet de centre de conservation à Amiens

Les détenteurs du Pass BnF lecture/culture bénéficient également de l'accès à BnF-Prêt numérique, qui propose un large éventail de plus de 13.000 ebooks, incluant des classiques, du théâtre, de la bande dessinée, de la poésie, des livres d'histoire, de philosophie, d'économie, des récits de voyage, et une sélection pour la jeunesse.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY-SA 2.0