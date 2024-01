La Bnf a atteint son record historique de fréquentation en 2023

Avec plus d’1 million d’entrées dans les salles de lectures et près de 400 000 visiteurs pour l’offre culturelle, l’établissement établit ainsi en 2023 un nouveau record historique et figure parmi les bibliothèques les plus fréquentées du monde.

Les Pass annuels BnF ont également rencontré un vif succès auprès des lecteurs, chercheurs ou visiteurs avec plus de 70 000 adhésions enregistrées au cours de l’année. Gardienne d’un patrimoine exceptionnel, la Bibliothèque nationale de France est une institution source de culture et de savoirs pour tous les publics.

Ses collections, uniques au monde, comportent plus de 40 millions de documents de tous types : livres et revues, manuscrits, photographies, estampes, cartes, plans, partitions, monnaies, médailles, décors et costumes de théâtre, documents sonores et audiovisuels, jeux-vidéo auxquels s’ajoutent depuis 2006 les milliards de fichiers collectés dans le cadre du dépôt légal du web français.

Lieu de lecture, d’étude et de recherche, la BnF agit pour la transmission et l’accessibilité aux savoirs : outre son nouveau musée ouvert en 2022 sur le site Richelieu, elle propose des expositions, manifestations, ateliers, visites, mais aussi des éditions d’ouvrages, conférences en ligne, podcasts… Sa bibliothèque numérique Gallica donne accès gratuitement à 10 millions de documents en ligne.

La Bibliothèque accueille le public sur ses quatre sites parisiens : Richelieu (2e arrondissement), Arsenal (4e arrondissement), Opéra (9e arrondissement), François-Mitterrand (13e arrondissement) et dans son antenne du département des Arts du spectacle à Avignon.

Après la mise en place d’un service de prêt numérique en 2023, après l’ouverture de la Salle Ovale à tous, la Bibliothèque poursuit sa politique d’ouverture en 2024 en rendant accessible aux jeunes dès 14 ans les salles de lecture publique du site François-Mitterrand, et en accueillant les enfants et leurs familles tous les jours de l’année dans la salle 1 du site François-Mitterrand, dédiée à la littérature jeunesse.

Crédit photo : Mendar Bouchali / unsplash