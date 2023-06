Entre glaces et QR codes, l’Italie en quête de nouveaux lecteurs 

Selon les dernières données de l’ISTAT (Institut national de la statistique) de 2022, la proportion de personnes âgées de 6 ans et plus ayant lu au moins un livre pour le plaisir au cours de l’année écoulée est de 39,3 % (elle était de 40,8 % en 2021).

Le ministre de la Culture, Gennaro Sangiuliano, qui se décrit lui-même comme « presque un fanatique » des livres, veut changer de cap et « ramener les gens à la lecture ». Son discours au Festival de l’économie de Trente, en mai dernier, a mis l’accent sur les prochaines initiatives du ministère visant à promouvoir la lecture par la création d’une nouvelle loi générale sur l’édition de livres.

Aider les jeunes et soutenir les librairies

« Nous envisageons d'offrir un livre à chaque nouveau-né. Maintenant, nous allons voir sous quelle forme, avec un bon, peut-être grâce à des outils informatiques [...], les familles pourront acheter un livre pour leur bébé et le lui donner ensuite quand il sera en âge de lire. », affirme le ministre à l’agence de presse ANSA.

Le second objectif de Gennaro Sangiuliano est d'empêcher le dépeuplement des librairies dans les centres historiques des villes : « Il y a en effet la question des loyers, il est clair qu'aujourd'hui les gens préfèrent louer à une marque de luxe qui peut vous payer des sommes folles plutôt qu'à ceux qui doivent tenir la comptabilité d'une librairie. »

L'objectif est d'agir « en imposant également un mécanisme compensatoire (meccanismo risarcitorio) aux municipalités, qui sont très souvent propriétaires de locaux historiques dans les centres-villes, ou à d'autres organismes publics, afin qu'ils privilégient le libraire au loyer équitable (a equo canone) pour louer le bien ». Il poursuit : « Nous voudrions […] donner un fonds aux jeunes de moins de 35 ans pour ouvrir une librairie [...] et, dans ce cas, de préférence dans les quartiers défavorisés. »

Promouvoir la lecture à l'hôpital

En attendant qu'une nouvelle loi sur le livre rende ces propositions concrètes et opérationnelles, les initiatives privées de promotion de la lecture se multiplient. Citons-en au moins deux : l'initiative E-Lov - Leggere ovunque (Lire partout) à Bologne, et Lire, rêver et manger une glace dans une petite ville de Ligurie, Calice Ligure.

Depuis la fin du mois de mai, E-Lov — Leggere Ovunque, née de la collaboration entre l’autorité sanitaire locale de Bologne et le secteur des bibliothèques de la municipalité, investit certaines zones hospitalières de l’Azienda Usl de Bologne. L’initiative consiste à afficher des couvertures de livres et QR code afin d’inviter chacun et chacune à télécharger gratuitement sur téléphone portable ou tablette les ouvrages.

Sur le modèle du Forum du livre de Rome, qui a développé un projet similaire dans deux centres pédiatriques de la capitale et à Bologne, les personnes hospitalisées peuvent choisir un texte à lire parmi les 84 titres proposés (classiques, contes pour enfants, livres audio, revues et journaux).

Trois livres lus, une glace offerte

Dans la petite ville de Calice Ligure (dans la région de Ligurie), une bibliothèque a lancé une initiative destinée en partie aux enfants de l’école primaire pour diffuser le plaisir de la lecture. Ceux qui emprunteront trois livres et les liront recevront un bon d’achat pour une glace.

Le glacier Pastorino, l’un des plus importants du village, fondé en 1942 et géré par les petits-enfants du premier propriétaire, participe à l'action.

À LIRE - Italie : manifeste pour l’avenir du livre et enquête sur la lecture

BookCity Milan, la lecture dans une grande ville

Enfin, même les grandes villes comme Milan se consacrent à l'organisation d’événements pour promouvoir la lecture. Comme annoncé en mars dernier, la 12e édition de BookCity Milano, l’événement dédié au livre et à la lecture, se déroulera du 15 au 19 novembre autour de Milan avec sa formule « diffusa » (diffusée sur le territoire).

Une formule qui s’enrichit cette année d’un nouvel élément : la Lettura Intorno - BookCity tutto l’anno, un projet de promotion de la lecture dans les quartiers de Milan. En collaboration avec le système des bibliothèques de Milan et les écoles, des activités seront proposées pour lutter contre le phénomène d’abandon des habitudes de lecture, en particulier chez les jeunes.

Crédits photo : Markus Spiske, unsplash, CC BY SA.