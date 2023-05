Italie : manifeste pour l’avenir du livre et enquête sur la lecture

Ce document représente l’aboutissement d’un parcours d’un an au cours duquel Ivrea, la ville connue pour l’industrie Olivetti, a servi de plateforme nationale pour les discussions sur les questions relatives à la lecture et à l’édition en Italie.

Au cours de l’année 2022, plus de 250 événements ont été organisés. Divers représentants du monde de la culture, de l’école et de l’édition ont participé aux réunions, qu’il s’agisse d’enseignants, d’écrivains, de lecteurs ou de bibliothécaires. De nombreux projets et rencontres ont été réalisés en partenariat avec le Salon international du Livre de Turin et Ipsos. La réflexion s’est développée autour de trois oppositions : quantité/qualité, physique/numérique et iconique/didactique.

Par ailleurs, un kiosque à journaux du centre-ville d’Ivrea a été rouvert et maintenu en activité grâce au travail en alternance des étudiants du Lycée Botta. Il a été transformé en point d’information, mais surtout en une extraordinaire Bibliothèque où les citoyens ont pu faire des dons et des échanges avec les visiteurs du lieu. Plus de 4000 échanges ont été recensés.

Le titre de capitale italienne du livre reviendra à Gênes, désignée pour 2023.

Le Manifeste pour l’avenir

Ce document promeut la lecture dans le pays comme instrument de la vie citoyenne. D'après celui-ci : elle « a longtemps été l’affaire de quelques-uns, de privilégiés, d’hommes, d’adultes. Puis, elle a pris le chemin de la démocratie ; les Lumières et l’encyclopédisme ont été à la base de la Révolution française, et les dictatures ont toujours tenté de détruire la passion de la lecture. Aujourd’hui, elle est synonyme de démocratie et de liberté. »

Parmi les nombreuses propositions, celle d’une Charte nationale du lecteur « à remettre aux lecteurs depuis l’enfance », mais aussi et surtout l’augmentation du nombre de jeunes qui fréquentent les librairies et les bibliothèques. Le Manifeste propose aussi des aides aux nouveaux libraires et des allègements fiscaux pour les librairies situées dans des immeubles appartenant aux communes et autres collectivités locales.

Le texte final a été rédigé par Paolo Verri (coordinateur d’Ivrea Capitale italienne du livre 2022) et Enzo Risso (directeur scientifique d’Ipsos et professeur à l’université La Sapienza de Rome).

Un exemplaire sera distribué au Salon de Turin à tous les éditeurs exposants et aux visiteurs. Il sera également disponible sur le site officiel d’Ivrea 2022 Italian Book Capital, afin que tout le monde puisse le télécharger, l’utiliser, le publier et le partager.

Une enquête sur les habitudes

Ivrea Capitale del libro a confié à Ipsos la réalisation d’une enquête sur les habitudes de lecture des Italiens, qui a été menée en février 2023. L’étude a été dirigée par Enzo Risso, directeur scientifique d’Ipsos P.A. et professeur à l’Université Sapienza de Rome, et Eva Sacchi, directrice de recherche d’Ipsos P.A. Elle révèle des données intéressantes, notamment sur la génération Z, qui rassemble les personnes nées entre 1997 et 2010.

L’enquête se concentre sur plusieurs aspects dont l’utilisation des ouvrages numériques ainsi que le niveau de compréhension des textes.

Le support papier est préféré par 70 % de l’échantillon et apprécié par 89 % pour la possibilité d’être feuilleté. Ensuite, la compréhension des textes représente un élément de difficulté pour un bon nombre d’Italiens : si 32 % des personnes interrogées lisent sans difficulté, 17 % ont du mal à comprendre ce qu’elles lisent. Un pourcentage qui augmente pour les groupes d’âge plus jeunes, atteignant 30 % chez les personnes âgées de 25 à 34 ans.

Par ailleurs, le plus grand obstacle semble être la paresse, citée comme cause par 11 % des personnes interrogées.

Génération Z : entre book influencers et littérature de genre

L’enquête nous aide aussi à cadrer certaines spécificités de la génération Z. Par exemple, les classiques sont en tête des préférences, sauf pour la génération Z, qui préfère la fantasy, la science-fiction et le crime.

Les critères de choix dans la moyenne nationale indique que l’exposition dans les librairies (27 %), les recommandations d’amis (25 %), les critiques sur les sites web (22 %) et celles dans les journaux ou les magazines (20 %) ont le plus de poids. Or, cette génération s'appuie moins sur la visibilité dans les librairies (17 % contre 27 % en moyenne nationale) et les recommandations des libraires (7 % contre 13 % en moyenne nationale).

Il convient également de noter la faible influence des recommandations télévisuelles (8 % contre une moyenne nationale de 12 %), peut-être liée à une faible utilisation de la télévision traditionnelle par les groupes d’âge les plus jeunes.

De plus, si 34 % des Italiens connaissent des book influencers, ce pourcentage atteint 55 % dans la génération Z. Enfin, la relation avec les bibliothèques ne semble pas très développée pour la génération Z : seuls 45 % considèrent qu’il est utile de les soutenir pour l’avenir du pays, un chiffre qui atteint 70 % en moyenne nationale.

Crédits photo : Adolfo Félix (CC BY SA)