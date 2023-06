La dessinatrice Kitty Crowther met en vente des illustrations originales

L’exposition présente un ensemble de 80 dessins originaux, principalement issus des albums qu’elle a publiés aux éditions Pastel (l’école des loisirs) - parmi lesquels Petites histoires de nuits, Je veux un chien, Nous les enfants de l’archipel, Mère Méduse, Farwest, Poka et Mine, Annie du lac, Lutin veille...

Kitty Crowther

Née en 1970 d’une mère suédoise et d’un père anglais, elle a trouvé, dans le travail sur l’album, un espace pour communiquer ses questionnements et ses émotions. Son enfance est marquée par une propension au rêve et un grand sens de l’observation. Très tôt, elle invente des histoires enchantant le quotidien, et développe un goût prononcé pour de la nature.

Elle poursuit des études à l’Académie des Beaux-arts de Bruxelles et à l’école Saint-Luc, toujours dans l’optique d’être une « raconteuse d’histoire ». En 1994 parait son premier album, Mon Royaume. Depuis, elle n’a cessé de publier. Rapidement reconnue en Belgique et en France, son œuvre, essentiellement publiée aux éditions Pastel (l’école des loisirs), est aujourd’hui traduite dans de nombreux pays.

Elle a été couronnée en 2010 du Prix Astrid Lindgren, récompense internationale suprême pour les auteurs de littérature d’enfance et de jeunesse.

Pas facile, la première fois Dessin original pour l’album Farwest Crayons de couleur, 48x32 cm.

Entre réel et imaginaire

Depuis le milieu des années 1990, elle façonne à travers ses textes et ses images un monde à part, tout en délicatesse. Ses histoires entremêlent le réel et le fabuleux, l’humain et la nature, l’humour et la poésie. On y croise des grenouilles inquiètes des petits bruits de la nuit, des jeunes filles qui n’ont pas peur de la mort, d’autres qui apprennent à gagner leur indépendance, des insectes malicieux et tant de créatures merveilleuses.

Dessin original pour l’album Nous, les enfants de l’archipel Crayons de couleur, 40x30 cm

Son style se caractérise par l’utilisation de crayons, mêlant des noirs profonds et des explosions colorées. On y perçoit l’écho de ces artistes qui, de Beatrix Potter à Tove Jansson, d’Arnold Lobel à Hayao Miyazaki, ont pu l’influencer.

Crédits photos : Portrait de Kitty Crowther © Théodore Bauthier, Le jour de la grande cueillette - illustration originale extraite de l’album Petites histoires de nuits, 24x28 cm.